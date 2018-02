Aplicare acte normative: In ce domenii a constatat Prefectura Maramures deficiente

Stiri pe aceeasi tema

- Primariile din județ nu prea se grabesc sa respecte legea, iar acest lucru ni-l arata rapoartele Curții de Conturi din ultimii ani, dar și bilanțul Instituției Prefectului, care anul trecut a dat peste mai bine de 150 de acte administrative nelegale.

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a emis in 2017 peste 25.400 permise de conducere, se arata in Raportul de activitate al Institutiei Prefectului – Judetului Maramures. Mai jos, cateva statistici cu privire la activitatea Serviciului de Permise. Activitatea…

- Juriștii Prefecturii Vrancea au analizat anul trecut peste 37 de mii de acte administrative emise sau adoptate de primarii, consilii locale și Consiliul Județean Vrancea. Raportul de evaluare a activitaților desfașurate anul trecut de Instituția Prefectului a fost prezentat, vineri, de prefectul Sorin…

- Temperaturi de primavara in Maramures. Instituția Prefectului – Județul Maramureș a transmis o INFORMARE METEOROLOGICA valabila in data de 7 februarie, in intervalul orar 6.00– ora 23.00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului in sudul Banatului și in zona montana inalta a Carpaților Meridionali…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Luni, 5 februarie, conducerea administratiei publice locale a municipiului Baia Mare a dispus efectuarea unei ample verificari inopinate a prezentei in toate structurile componente ale autoritatii locale, respectiv Executivul Primariei, Serviciul Public de Asistenta Sociala, Serviciul Public Ambient…

- „Acapararea agendei publice cu dezbateri sterile ne indeparteaza de la adevaratele teme de interes pentru cetațeni, iar PNL se angajeaza sa promoveze intocmai acele masuri pentru care cetațenii ne-au votat. Astfel, la inceputul acestei sesiuni parlamentare, pornind de la semnalele transmise din teritoriu,…

- Astazi, la Instituția Prefectului, a avut loc o ședința a Comisiei de Dialog Social a județului Timis, condusa de Eva Andreaș. Comisia a fost convocata ca urmare a solicitarii Sindicatului Independent „Armonia” din cadrul Societații de Transport Public Timișoara care, intr-o petiție adresata Instituției…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Sectacolul penibil dat in sediul Politiei Mioveni de Bogdan Udroiu, consilier local PSD la acea vreme, care si-a scos organul in sectia de Politie si i-a injurat pe oamenii legii produce efecte si la o jumatate de an distanta. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a constatat ca agentii n-au actionat…

- V. S. Dupa verificarea legalitații celor aproape 75.000 de acte administrative emise de autoritațile publice locale din județul Prahova in anul 2017 – hotarari ale Consiliului Județean Prahova, ale consiliilor locale, dispoziții ale primarilor – departamentul specializat al Instituției Prefectului județului…

- Luna viitoare, judetul Maramures va avea inca un Cetatean de Onoare. Este vorba despre Alexandru Surdu, in prezent vicepresedintele Academiei Romane. Anuntul a fost facut miercuri, 31 ianuarie, in sedinta ordinara a Consiliului Judetean. Academicianul s-a nascut in 24 februarie 1938 la Brasov si ar…

- Premierul Viorica Dancila conduce prima sedinta de guvern, luni, 29 ianuarie 2018 Ca sa nu ne facem iluzii deșarte, dar nici sa cadem in galeata cu exasperare, va prezentam principalele masuri cuprinse in programul Executivului condus pentru prima data in istorie de o femeie. Pentru ca in spațiul public…

- Instituția Prefectului - Județul Buzau a emis un ordin privind constituirea unei comisii mixte care urmeaza sa verifice sesizarile unor cetațeni din Cernatești și Parscov privind disconfortul creat acestora prin deținerea de catre diverse persoane fizice/juridice a unui numar mare de caini in intravilanul…

- Premierul ungar, Viktor Orban, nu rateaza ocazia de a lua noi masuri impotriva perceputului sau rival, filantropul George Soros. Oficialul maghiar l-a acuzat in repetate randuri pe miliardar ca ar promova și finanța sectoare ale societații civile care promoveaza imigrația, in contra dorințelor poporului.…

- "Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Si in sistemul judiciar vom aplica aceleasi principii descrise…

- Unirea Principatelor Romane reprezinta momentul esențial in definirea Romaniei moderne, iar pentru a marca acest prim pas spre desavarșirea unitații naționale, dar și anul Centenarului Marii Uniri, Consiliului Județean Maramureș, in colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Maramureș și Primaria…

- Luni, in jur de ora 10 dimineata, zona de acces in incinta perimetrului care gazduieste Consiliul Judetean Maramures si Prefectura Maramures. O oficialitate a judetului vrea sa iasa, un angajat al unei firme de curierat vrea sa intre prin zona restrictionata de bariera. Greu sau aproape imposibil! De…

- Incepand de luni, 15 ianuarie 2018, sistemul de programari online, pentru sustinerea probei teoretice la examenul de obtinere a permisului de conducere auto, va fi resetat, urmand ca absolventii de scoli auto sa efectueze noi programari online, pe site-ul Institutiei Prefectului-judetul Vaslui, prima…

- Ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), care inlocuieste Directiva 95/46/EC, va intra in vigoare in data de 25 mai 2018. Ea se aplica in cazul in care organizatia sau firma are sediul in UE, sau colecteaza si proceseaza date cu caracter personal ale rezidentilor din UE. Potrivit Comisiei…

- Fl. Tanasescu Cel puțin patru luni. Aceasta este perioada de așteptare a unui candidat care vrea sa obțina permisul auto, intre susținerea probei teoretice și a celei practice ! Situația este cunoscuta și la nivelul Instituției Prefectului – care are in subordine Serviciul Public Comunitar Regim Permise…

- Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca activitatea angajatilor Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Maramures s-a desfasurat in anul 2017, conform atributiilor si sarcinilor prevazute de legislatia in vigoare, dispozitiilor si instructiunilor primite de la…

- Romania risca sa piarda milioane de euro pentru pașuni și pajiști naturale daca pe aceste suprafețe nu exista amenajamente pastorale avizate de direcțiile agricole județene. Amenajamentele pastorale sunt obligatorii din acest an. Pentru a incasa subvenția pe suprafața de la APIA, estimata undeva la…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

- Instituția Prefectului – județul Vaslui a primit ieri zeci de colindatori de la școlile din municipiul reședința. Ieri, zeci de elevi de la școlile fimnaziale ”Mihail Sadoveanu”, ”Constantin Parfene” și ”Ștefan cel Mare” Vaslui au ținut sa-i colinde pe salariații Instituției Prefectului – județul Vaslui,…

- Ordonanta de urgenta referitoare la domeniul achizitiilor publice, care va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, va introduce pragul de licitatie de 929.000 lei pentru autoritatile locale, a anuntat presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), Bogdan Puscas. …

- Institutia Prefectului-Judetul Maramures, in parteneriat cu Serviciul Public de Asistenta Sociala Baia Mare, Scoala Gimnaziala ”Nicolae Iorga” Baia Mare si Scoala Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare, au initiat o actiune specifica sarbatorilor de iarna, aceea de a darui semenilor cadouri de suflet.…

- Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de marfuri, precum si alte servicii de transport public. Serviciile de transport public local de persoane cuprind: transport prin curse regulate; transport prin curse regulate speciale;…

- Inspectorii ITM au continuat seria controalelor la firmele din județul Alba. In perioada 11-15 decembrie a fost aplicata o singura amenda, in valoare de 1.500 de lei și mai multe avertismente. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 56 de unitați cu 983 de salariați. Au fost constatate 89…

- Potrivit datelor furnizate de ITM Argeș, in luna noiembrie, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 172 de controale. Astfel, la 19 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 35 de persoane. In urma acestor controale, au fost aplicate 20 amenzi, valoarea lor fiind…

- Prefectura a identificat “elemente de nelegalitate” in hotararile de consiliu prin care au fost majorate salariile din primarii in Politic / In luna iulie a acestui an, in sedintele de lucru ale consiliilor locale din judet, 97 la numar, precum si in cea a Consiliului Judetean Teleorman,…

- Instituția Prefectului – Județul Maramureș emite o atenționare meteorologica. In zona de munte a Maramureșului va fi cod galben incepand de azi, de la ora 15:00, și pana maine – ora 16:00. In acest interval de timp se vor produce intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ, astfel ca…

- Guvernul a aprobat o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice si mentinerea in 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, informeaza Executivul intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, aplicarea acestor măsuri asigură un…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se doreste menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB. "Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Galati a desfasurat, in perioada 8 - 24 noiembrie 2017, actiuni de control in cadrul Campaniei nationale privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului…

- Avand in vedere precipitațiile sub forma de ninsoare care s-au manifestat in cursul zilei de duminica in partea de nord a țarii, Instituția Prefectului – Județul Maramureș a dispus peste 20 de utilaje de deszapezire pe sectoarele de drumuri naționale din județ. Conform unui comunicat de presa emis de…

- Pe sectoarele de drumuri nationale au cazut precipitatii sub forma de ninsoare, iar zapada s-a depus pe partea carosabila, mai ales in zona montana. Sectia de drumuri nationale Baia Mare actioneaza cu 23 de utilaje pentru curatarea stratului de zapada de pe carosabil si imprastierea de material antiderapant.…

- Ieri, la sediul Instituției Prefectului – județul Covasna, s-a desfașurat concursul Romanii și visul Unirii, tradiționalul concurs de istorie desfașurat in preajma Zilei Naționale a Romaniei, organizat de Asociația Grit, Inspectoratul Școlar Județean Covasna și Instituția Prefectului – județul Covasna.…

- Marti, 28 noiembrie, pe Bulevardul Unirii din Baia Mare a avut loc repetitia de 1 Decembrie a fortelor participante la evenimentul prilejuit de Ziua Nationala. Au participat militari, pompieri, jandarmi, politisti si nu numai, care au defilat si cu o parte din autospecialele din dotare. Cele mai spectaculoase…

- In luna octombrie, numai 8.440 de elevi din judet au primit lapte si corn in Social / De produse lactate si de panificatie ar fi trebuit sa beneficieze, inca din prima zi a anului scolar 2017-2018, 30.576 de copii, prescolari si elevi din clasele I-VIII, din institutiule de invatamant din judet.…

- Guvernul Romaniei a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului si sustinerea centrelor publice pentru persoanelor adulte cu handicap, cu suma de 239.880 mii lei, anunta…

- Tribunalul Maramures a anulat executarea silita a Institutiei Prefectului – Judetul Maramures in dosarul celor 17.000 de hectare de la Borsa. In vara acestui an, Composesoratul Borsa a solicitat executarea silita a Prefecturii pe motiv ca nu a pus in aplicare decizia Judecatoriei Alesd prin care Composesoratul…

- PNL Dolj a organizat astazi o conferința de presa susținuta de consilierii municipali Marian Vasile, Flavius Sirop și Marinel Florescu. Principalele subiecte au fost legate de ședința de consiliu local ce va avea loc joi, 23 noiembrie. Flavius Sirop a ...

- Miercuri dupa amiaza, la sala Dobrogea a Consiliului Judetean Tulcea, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, s a intalnit cu primarii din Sulina, Crisan, C.A. Rosetti, cu oficiali ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, dar si cu alti reprezentanti din domeniul turismului,…

- Seful Administratiei Judetene a Finanaelor Publice Maramures, Calin Chilat, a declarat, la intalnirea Colectivului pentru impulsionarea colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului, ca incasarile pe luna octombrie au fost realizate in suma de peste 125.000.000 lei, mai mari fata de aceeasi…

- Directorul executiv al Casei Judetene de Pensii Maramures, Lucica Pop, a afirmat miercuri, 15 noiembrie, la intalnirea Colectivului pentru impulsionarea colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului, ca pentru luna urmatoare sunt disponibile 83 bilete de tratament in statiunile Sovata, Covasna,…

- Președintele PSD Botoșani Doina Federovici a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma aplicarii modificarilor la Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2018, veniturile primariilor și consiliilor județene nu vor scadea in urma reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%.

- Un numar de 39 de avertismente au fost aplicate de inspectorii ITM Alba, in urma controalelor de saptamana trecuta, angajatorilor depistați cu nereguli in activitate. In perioada 6-10 noiembrie, in domeniul relațiilor de munca inspectorii au controlat 45 de unitați, cu un numar total de 1049 de angajați.…