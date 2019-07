Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, va juca astazi, in faza sferturilor de finala de la Wimbledon (Marea Britanie), impotriva chinezoaicei Shuai Zhang, acolo unde vazuta ca favorita clara de specialisti.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 27 de ani, locul 7 mondial, o intalnește in sferturile turneului de la Wimbledon pe chinezoaica Shuai Zhang, care a eliminat-o luni pe ucraineanca Daiana Iastremska, 6-4, 1-6, 6-2. Meciul se disputa marți, de la ora 15:00, pe terenul 1, in direct la Eurosport…

- Simona Halep nu este prima jucatoare din Romania pe care o intalnește Cori Gauff, 15 ani, locul 313 WTA, care a impresionat lumea tenisului prin calificarea in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Puștoaica americana a jucat pe 23 octombrie 2018 contra Cristinei Ene, 23 de ani, 652 WTA,…

- Simona Halep a declarat ca are nevoie de tratament, insa considera ca a fost norocoasa, pentru ca putea avea parte de o accidentare si mai serioasa. "Piciorul e ok deocamdata, dar trebuie sa fac tratament. Cred ca e un pic intins muschiul din spatele genunchiului, dar si tendonul lui Ahile.…

- Simona Halep (7 WTA) intra in lupta in al treilea Mare Slem al anului luni. Organizatorii au programat-o pe romanca pe Terenul 1 al complexului, de la ora Romaniei 15:00. Adversara ii va fi Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA), impotriva careia Halep nu a mai jucat pana acum. Romania are parte…

- Tragerea la sorti pentru Wimbledon 2019 a fost acceptabila pentru Simona Halep. Desemnata cap de serie numarul 7, reprezentanta Romaniei va debuta in compania jucatoarei Aliaksandra Sasnovich din Belarus. Simona se afla pe aceeasi parte de tablou cu Naomi Osaka, Karolina Pliskova si Elina Svitolina,…

- Tenismanul Horia Tecau, fost campion la Wimbledon si US Open in proba de dublu, a afirmat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca la Rouen, in meciul Franta - Romania din semifinalele Fed Cup, a fost ''mai mult decat tenis'' si considera performanta tricolorelor ''o mare victorie, desi Romania a ratat calificarea…