Apicultura în context european şi mondial, conferinţă organizată sâmbătă la Bucureşti Conferinta va fi deschisa de ministrul de resort, Petre Daea. Evenimentul, organizat cu prilejul 'Zilei Mondiale a Albinei', isi propune sa evidentieze importanta polenizatorilor pentru umanitate si pentru intregul ecosistem, asupra necesitatii dezvoltarii sectorului apicol in contextul schimbarilor climatice, precum si rolul crucial al acestora in cresterea randamentului culturilor. Principalele subiecte ce vor fi dezbatute vizeaza situatia sectorului apicol precum si importanta acestuia in context european si mondial, sanatatea albinelor, apicultura ecologica in Romania, sprijinul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

