Stiri pe aceeasi tema

- Rosiile romanesti si verdeturile de sezon sunt sigure pentru consum, acestea fiind analizate in scopul determinarii reziduurilor de pesticide, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala…

- Autoritațile publice si producatorii apicoli vor sa incurajeze consumul de miere prin Programul „Mierea in Scoli”, prin care 1,4 milioane de copii vor primi cate un borcan de 350 de grame lunar. Declrația a fost facuta de Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii, iar proiectul cu…

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța un nou apel de la Fondul European de Investiții (FEI) prin care bancile din Romania vor putea finanța cu 93,87 milioane de euro proiecte de investiții ale fermierilor dar și ale antreprenorilor care vor sa dezvolte la țara afaceri neagricole.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat ca programul de sustinere a raselor de porci autohtone Mangalita si Bazna a atras 5.094 de crescatori si 188 de furnizori de purcei, iar solicitarile procesatorilor au depasit 5.000 de capete. Ministrul Petre Daea a dat asigurari recent ca exista…

- Potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in ședința de joi a Executivului, Programul de realizare a Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor va beneficia anul acesta de fonduri in valoare de 32,981 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13),…

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii.Aceste…

- Tratamentul cancerului la Iasi a „inghitit", in 2017, peste 110 milioane de lei. Potrivit Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi (CJAS), anul trecut, prin programul national de oncologie au fost tratati peste 2.000 de pacienti. Valoarea tratamentelor acordate acestor bolnavi a depasit 110 milioane…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Reglementarile privind subventiile agricole si cererile unice de plata au fost modificate. Aceste modificari vizeaza simplificarea normelor aplicabile masurilor de ecologizare aferente platii pentru inverzire, cresterea flexibilitatii aplicarii sprijinului cuplat, sens in care se prevede ca modalitatea…

- In Ședința de Guvern din 15 februarie a fost aprobata hotararea care stabilește sumele prevazute in anul 2018 pentru crescatorii de animale pentru inființarea si menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale si pentru serviciile de determinare a calitații genetice a animalelor. Anual, conform…

- Romania va putea exporta lana si mohair in Africa de Sud, in conditiile in care reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) impreuna cu cei ai Departamentului pentru Agricultura, Paduri si Piscicultura din Republica Africa de Sud au agreat un certificat…

- Anual, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor, sunt aprobate sumele pentru anul in curs. 56 de mii de lei pentru crescatorii de animale Astfel, suma alocata pentru plata…

- Crescatorii care vor sa-și promoveze produsele din fermele de ovine sau de caprine pot beneficia de un ajutor financiar european. Bugetul alocat, la nivel european, sectorului carnii de ovine și caprine este de 6 milioane euro, din care 2 milioane euro sunt prevazute pentru programele simple de promovare…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Agricultorii vor beneficia si in acest an de sprijin financiar de 320,581 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, permitand astfel o diminuare a costurilor de productie in sectorul agricol…

- Agricultorii vor beneficia și in 2018 de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic și imbunatațiri funciare, permițand astfel o diminuare a costurilor de producție in sectorul agricol prin rambursarea diferențelor…

- Agricultorii vor avea la dispozitie, in acest an, un sprijin financiar in valoare de 320,581 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor beneficia,…

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al Administratiei Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenti, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto", in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Reprezentantii Organizatiei Interprofesionale Legume-Fructe i-au semnalat ministrului Agriculturii, Petre Daea, „situatia dificila” cu care se confrunta din cauza taxei pe ambalajele de sticla, iar oficialul le-a spus ca asteapta sugestii pentru rezolvarea problemei, a anuntat joi ministerul. …

- Nicoleta Dumitrescu Intr-o perioada in care calitatea mancarii din farfurie, ”imbunatațita” deseori cu tot soiul de E-uri, este pusa sub semnul intrebarii, produsele ”eco” romanești incep sa fie din ce in ce mai apreciate nu doar pe plan local și național, ci și peste hotare. Dovada este prezența Romaniei…

- Solicitantii de fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pana la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 " Investitii productive in acvacultura", potrivit anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit - Autoritatea…

- Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site Ordinul nr. 15 din 17.01.2018 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in agricultura, la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si…

- Urmare a unor informații aparute in spațiul public, cu privire la proiectul de Hotarare de Guvern, ”prin care s-ar acorda un spor de 75% din salariu, tuturor angajaților de la Ministerul Agriculturii,” pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale face urmatoarele…

- Spor de pana la 35% pentru angajații din ministerele Dezvoltarii Regionale și Agriculturii care se ocupa cu atragerea de fonduri europene, aprobat in Guvern. Potrivit hotararii de Guvern, de aceste prevederi vor beneficia și serviciile suport din cadrul Ministerului Agriculturii, care ajuta la implementarea…

- Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a prezentat interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de productie s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar de 3.627…

- Importurile de cafea, ceai si mirodenii au scazut cu 2,3% in primele noua luni din 2017 pana la o cantitate de 41.784 tone comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES. Valoarea importurilor cafea, ceai (inclusiv…

- Bucuresti, 14 ian /Agerpres/ - Romania a importat din tarile intra si extracomunitare peste 56.021 tone de pesti, crustacee si moluste in primele noua luni din 2017, in crestere cu 5,4% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce exporturile au fost de aproape 20 de ori mai mici in perioada analizata,…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem in zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- Potrivit cifrelor și estimarilor principalilor jucatori din comerțul electronic românesc împreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat…

- Ministerul Agriculturii intenționeaza sa le dea fermierilor 320,58 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, conform unui proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pus in dezbatere…

- Ministerul Agriculturii vrea sa le dea fermierilor 320,58 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, arata un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pus in dezbatere pe site-ul…

- Ministerul Agriculturii vrea sa le dea fermierilor 320,58 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, arata un proiect de Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pus in dezbatere pe site-ul…

- Comisia Europeana (CE) a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017,…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit in prima saptamana a lunii ianuarie 664 de milioane de euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017.…

- Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale i s-au rambursat 664 de milioane de euro de catre Comsia Europeana, pentru acordarea avansului aferent campaniei 2017 din platile directe finantate din Fondul European de Garantare Agricola a anuntat, luni, ministerul de resort intr-un comunicat de presa,…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Comisia Europeana (CE) a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…