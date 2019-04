Fermierii vranceni pot depune cererile unice de plata la APIA Vrancea și centrele locale ale acestei instituții inclusiv in zilele de sambata și duminica, respectiv 20 și 21 aprilie. Conducerea APIA Vrancea a aratat ca, pentru a depune cererile, fermierii trebuie sa mearga in cursul acestei saptamani, de luni pana vineri, la primarii și la […] Articolul APIA Vrancea, program de lucru cu fermierii sambata și duminica apare prima data in Monitorul de Vrancea .