Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autovehicule au crescut cu 17,1% in primele doua luni din 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la 24.065 unitati, din care 19.531 autoturisme (+ 18,1%) si 4.534 vehicule comerciale (+12,9%), arata datele publicate vineri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Vanzarile de autovehicule au crescut in Romania, cu 21,6%, in luna ianuarie 2019, si au continuat sa fie sustinute de achizitiile realizate de catre persoanele juridice, arata datele publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), potrivit Agerpres. Pe de…

- 25.000 de oameni au murit in Romania, in doar un an, din cauze asociate poluarii. Sunt date oficiale stranse pentru anul 2015, publicate in 2018. Cu acest argument, producatoriii si importatorii de autoturisme cer o noua taxa pentru masinile din Bucuresti, pentru a stimula innoirea parcului auto din…

- Doua taxe noi ar putea fi introduse pentru șoferii din Romania, dupa ce o propunere legislativa a fost publicata in acest sens de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Doua taxe noi ar putea fi introduse pentru șoferii din Romania, dupa ce o propunere legislativa a fost publicata in acest sens de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) vandute anul trecut in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), potrivit Agerpres. Conform datelor citate, din totalul…

- Continuarea programului Rabla Plus care prevede acordarea unui bonus de 10.000 de euro la achiziționarea unei mașini electrice a avut un efect benefic asupra acestui segment pe piața in Romania. Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a publicat datele oficiale de vanzari pentru…

- Vanzarile de autovehicule in Romania au crescut, in 2018, cu circa 20%, fata de anul anterior, pana la 187.276 de unitati, dintre acestea 158.268 de unitati fiind autoturisme, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor ...