- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Subventia acordata fermierilor din bugetul national pentru culturile amplasate pe teren arabil in anul de cerere 2017 a fost stabilita la 16,0078 de euro/hectar, plafonul total alocat acestui sprijin - Ajutorul National Tranzitoriu (ANT1) - fiind de 110,89 de milioane de euro, a anuntat, marti, Agentia…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata si deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine si pachet…

- Incepand de luni, 8 ianuarie s-a reluat plata aferenta Campaniei 2017, anunța Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La nivel național, 16.148 fermieri au fost autorizați la plata, cu suma totala de 43,6 milioane de euro. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro, iar diferenta…

- In cazul plaților directe pe care agricultorii le mai au de incasat in acest an pentru cererile depuse in 2017, avem doua situații. Prima este cea a fermierilor care au intrat de la 16 octombrie la plata avansului. La nivelul tarii sunt aproape 750.000 de beneficiari ai subventiilor pe suprafata care…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar de 576.220 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta campaniei 2017, pentru un numar de 576.220 fermieri care au depus cerere unica de plata.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca 15 decembrie 2017 inclusiv, este data limita pentru depunerea cererilor initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 959,74 milioane euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA si 85% din FEADR), sector vegetal si zootehnic, pentru un numar de 749.315 fermieri care au depus Cerere unica de…

- Conform Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Bihor pentru campania de preluare si administrare a cererilor unice de plata 2017 au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 urmatoarele termene: perioada de preluare a cererilor unice de plata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 935 de milioane de euro unui numar de 743.939 fermieri care au depus cerere unica de plata in sectorul vegetal si cel zootehnic, a anuntat, marti institutia de plati. Potrivit APIA, 644,57 milioane euro…

- Prioritate la primirea avansului din SCZ au fermierii care desfașoara doar activitați in sectorul creșterii bovinelor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a facut cunoscut faptul ca plata avansului din SCZ – Sprjinul Cuplat Zootehnic – pentru crescatorii de vaci de lapte, taurine de carne…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16.11.2017, demareaza autorizarea la plata a femierilor care au solicitat, in cadrul Campaniei 2017, sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic. Plafoanele si cuantumurile sunt prezentate in tabelul mai j ...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste potentialilor beneficiari ca data limita de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” aferenta Masurii 8 este 17 noiembrie 2017,…

- Un numar de 10.739 de cereri ale fermierilor covasneni au fost autorizate la plata pentru suprafața din campania 2017, conform datelor centralizate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), pana la data de 10 noiembrie 2017. In județul Covasna, in campania 2017 au fost depuse 13.021…

- Avansul din subventia pe suprafata a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depasit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Statul ofera noi oportunitati de dezvoltare pentru agropensiunile din tara. Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura va subventiona fiecare afacere din domeniul turismului rural cu pana la un milion de lei.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a adus in tara 20 de miliarde de euro, in zece ani, bani care au ajuns la fermierii romani, iar media suprafetei exploatate a crescut de la cinci la peste zece hectare, a declarat, luni, directorul general adjunct al APIA, Paul Kmen, la o dezbatere…

- Peste 3.000 de fermieri din judetul Gorj au subventiile blocate de catre structura centrala a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Dupa cum se stie, incepand cu data de 16 octombrie 2017, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ...

- Primarul unei comune din judetul Suceava este acuzat de procurorii anticoruptie ca a fost implicat intr-o schema prin care s-au obtinut fonduri europene in valoare de peste 1,3 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz, Petru Nistor, primar al comunei Malini, județul Suceava,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru a beneficia de sprijinul cuplat in sectorul vegetal, in cadrul Campaniei 2017, fermierii au obligația ca, pana la data de 31 decembrie 2017, sa depuna documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele prevazute de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca suma totala autorizata la plata, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 590,24 milioane euro pentru un numar de 594.393 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din total, 416,92 milioane euro s-au platit din Fondul European…

- Atentie, fermieri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA va informeaza ca pentru a beneficia de sprijinul cuplat in sectorul vegetal in cadrul Campaniei 2017, aveti obligatia, ca pana la data de 31 decembrie 2017, sa depuneti documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 31.10.2017 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei iulie - septembrie 2017 (trim. III al anului 2017). ...

- Exact așa cum a promis ministrul agriculturii, Petre Daea, APIA Vaslui a inceput plata avansului pe suprafața la data și ora stabilite. Autoritațile s-au ținut de promisiune și au inceput plata avansului la subvența pe suprafața in noaptea de duminica spre luni. Directorul Agenției de Plați și Intervenție…

- Peste doua mii de fermieri vranceni vor primi avansul din subvențiile pentru teren acordate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Plațile au fost deja procesate de funcționarii APIA iar banii trebuie sa intre in conturile fermierilor. Este pentru prima data cand fermierii primesc…