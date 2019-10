Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va putea acorda, incepand cu 16 octombrie 2019, plati in avans in cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal si zootehnic, dupa ce Executivul a adoptat, miercuri, in sedinta saptamanala, Hotararea privind cuantumului platilor pe suprafata…

- Ziarul Unirea Cum se calculeaza sancțiunile aplicate de APIA in urma controalelor in teren Cum se calculeaza sancțiunile aplicate de APIA in urma controalelor in teren Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) verifica, in aceasta perioada, fermele care au solicitat subvenții pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat in ședința de Guvern din data de 12 august a.c. ca in conturile Romaniei au intrat inca 103,2 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), fond din care se achita fermierilor, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, subvențiile…

- Fondurile sunt disponibile prin Programul National de Sprijin (PNS) in Sectorul Vitivinicol 2019 - 2023. Prin accesarea acestei masuri, producatorii din Romania au posibilitatea sa-si restructureze sau modernizeze suprafetele cu vita-de-vie, pentru ca astfel sa corespunda cerintelor actuale ale pietei.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii asteapta pe toti cei interesati a incasa renta viagera agricola, aferenta anului 2018, sa se prezinte la centrul judetean din Baia Mare pentru vizarea carnetelor de rentier. Termenul limita este 31 august 2019. In judetul Maramures sunt 187…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura reamintește fermierilor ca se afla in plina campanie de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plata eșantionate in acest scop, in conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale in vigoare. Controalele pe teren…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) desfasoara controlul pe teren al cererilor unice de plata depuse in campania 2019. In județul Alba sunt vizați 777 de fermieri. Inspectorii vor verifica respectarea normelor, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin in sectorul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a eliberat 2.650 adeverinte pana in prezent pentru beneficiarii schemelor de plata (schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu si masurile de mediu si…