APIA primeşte Cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor destinată serviciilor din domeniul forestier Fermierii pot depune, incepand de vineri, Cereri de de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Conform anuntului de lansare publicat pe site-ul institutiei, pentru acordarea sprijinului in cadrul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor' - Sesiunea 2, solicitantul trebuie sa depuna online, in aplicatia electronica M15, o Cerere de sprijin, ce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

