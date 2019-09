APIA: Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 9% faţă de perioada similară anului trecut Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA, remis MEDIAFAX. Vanzarile de autoturisme noi sunt sustinute in Romania, in principal de catre persoanele juridice, care au realizat 58% din totalul achizițiilor de autoturisme din primele opt luni ale lui 2019. Numarul de autoturisme achiziționate de catre persoanele fizice in aceste prime opt luni (47.167 unitați) este cu 30,8% superior celui din perioada similara a anului trecut (cand se inregistrau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

