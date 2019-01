APIA: Piaţa auto din RomÂnia a crescut cu aproximativ 20% în 2018 Analiza de specialitate releva ca, in 2018, piata auto din Romania a inregistrat cel mai mare volum anual al vanzarilor de automobile din ultimii 10 ani, dar mult sub cel inregistrat inainte de criza economica din anul 2009. La nivel national, in continuare, achizitiile de autovehicule sunt realizate, in principal, de catre persoanele juridice, care acopera 60% din totalul achizitiilor de autoturisme inregistrate in anul 2018. "Este, insa, de remarcat faptul ca numarul de autoturisme achizitionate de persoanele fizice in 2018 (63.378 unitati) este cu circa 44,4% mai mare decat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

