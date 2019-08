Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Strategy Analytics , livrarile de smarwatch-uri au urcat cu 44%, la nivel de global, atingand un volum de 12 milioane de unitați in trimestrul doi din 2019. Apple Watch este in continuare pe prima poziție in topul producatorilor, deține 46% din cota de piața, in timp ce Samsung este pe poziția…

- Tranzacțiile cu mașini noi au crescut cu 19% in primul semestru din 2019 și au ajuns la cel mai bun nivel din ultimii 11 ani; • Tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern (reinmatriculari) au avut parte de cel mai bun semestru de cand exista date; • Piața mașinilor second-hand din strainatate…

- ARAD. Deputatul PSD de Arad, Adrian Todor susține intr-un comunicat de presa ca „deciziile guvernului din ultimii doi ani și jumatate au condus la dezvoltarea sectorului industrial”. „Cifrele anuntate de INS ne arata ca nu exista pericolul recesiunii in acest domeniu, asa cum incearca sa…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2019 cu +15.04% fata de iunie 2018, atingand un volum de 14.082 unitati, informeaza ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. In primele 6 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate este de 71.620 unitati,…

- Uzina Dacia de la Mioveni, de neoprit! Producția este in continua creștere. In luna iunie a acestui an, producția uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 31.278 vehicule. Adica, producția a inregistrat o creștere de +1.6% comparativ cu iunie 2018. Conform Asociației Constructorilor de Automobile din Romania…

- Uzinele Dacia au crescut producția in luna mai cu 4,5% fața de perioada anterioara a anului trecut și cu 10,5 % comparativ cu primele cinci luni ale lui 2018. Potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania, in luna mai 2019, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 35.184…

- In privinta cotei de piata pe acest tip de produse, americanii de la Apple ocupa prima pozitie - cu un procent de 25,8%, fata de 26,8% in T1 din 2018. Pe locurile urmatoare se claseaza Xiaomi (13,3% cota de piata), Huawei (10%), Samsung (5,9%) si Fitbit (5,9%).Potrivit sursei citate, pe…

- ACAROM: In primele cinci luni din 2019, Dacia a produs cu 10,5% mai mult decat in perioada similara din 2018! „€In luna mai 2019, productia uzinei DACIA de la Mioveni a fost de 35.184 vehicule. Aceasta inseamna o crestere de 4.5% comparativ cu mai 2018” potrivit unui comunicat de presa al ACAROM – Asociatia…