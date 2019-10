APIA. Petre Daea, anunț pentru fermierii români despre avansul pentru plățile directe pe suprafaţă 'Am programat pentru azi (miercuri, 16 octombrie n.r.) sa incepem la minutul unu, in cumpana noptii, si am inceput (plata avansului pe suprafata n.r.). Ne-am programat sa prelucram dosare, avem peste 200.000 pana la orele 12:00. Se continua. Sunt transferati peste 317 milioane de euro pentru 202.000 de dosare si facem acest lucru in continuare, in dorinta de a termina la timp semanatul in Romania pentru ca insamantarile in camp se fac cu bani, se fac de catre fermieri, in slujba carora am fost si raman. (...) Suntem in plina campanie de recoltat la porumb, in toate judetele, in mod deosebit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

