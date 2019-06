APIA: Peste 12.000 de dosare autorizate la plată în două zile 'Incepand cu data de 04 iunie 2019, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost autorizate la plata schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente campaniei 2018, pentru un numar de 12.707 dosare cu suma totala de 25.035.714 euro. Totodata, facem precizarea ca fermierii pregatiti pentru calculul schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal urmeaza sa fie preluati pe listele de plata in zilele urmatoare', se arata in comunicat. Platile pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal se fac in lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

