APIA: In Romania ar fi necesara o taxa auto si un impozit nou. Taxa auto exista in 19 state, de ce nu ar fi si in Romania?

- Vanzarile de mașini electrice și hibride continua sa inregistreze creșteri consistente in Romania și dupa publicarea datelor oficiale pentru luna septembrie de catre Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Modelele electrificate intr-un fel sau altul au ajuns la o cota de piața…

- Volumul total al livrarilor de autovehicule noi pe piața din Romania a ajuns la 119.093 de unitati, in primele opt luni ale anului, inregistrandu-se o crestere de 22% fata de aceeasi perioada din 2017, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Reprezentantii…

- Numarul autoturismelor noi inmatriculate in luna august a fost mai mult decat dublu fata de cele inregistrate in aceeasi luna a anului precedent, potrivit datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),

- In primele 8 luni din 2018 au fost inmatriculate 103.824 de masini noi, in crestere cu 51,9% fata de 2017, iar in luna august au fost inmatricultate 28.546 de autoturisme noi, in crestere cu 137% fata de august 2017, anunta vineri Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).…

