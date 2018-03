APIA Iaşi are casă nouă, în spatele Mitropoliei, pe strada Arhitect G.M. Cantacuzino De asemenea, institutia are si alt numar de telefon pentru cei care doresc informatii de orice fel: 0232/215.222. Institutia mai anunta faptul ca in perioada 1 martie – 15 mai se desfasoara campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul in curs. „Toti cei 24.049 fermieri care au depus cereri in Campania 2017 au primit sau vor primi invitatia de a se prezenta la sediul APIA pentru a depune cerere si in Campania 2018. Cu aceasta ocazie, rugam fermier (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Dan Damaschin din Iași vrea sa le ofere o sansa mamelor care cersesc pe strazi, cu copiii de mana, și studentelor care raman insarcinate și, din disperare, se gandesc sa renunțe la sarcina pentru ca nu au alternative. Slujitorul Domnului a ridicat cu ajutorul mai multor voluntari un complex…

- In anul 2017, OSIM a acordat Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) un numar de 27 de brevete de inventie, rezultat care claseaza universitatea suceveana pe primul loc intre institutiile de invatamant superior din tara, aceasta fiind urmata de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi…

- Campania se afla la cea de-a noua editie, aceasta avand drept scop sustinerea de activitati online, de la simple ore de alfabetizare digitala, la actiuni ce vizeaza performanta in mediul online. Biblioteca Judeteana „Gh.e Asachi" din Iasi va organiza saptamana viitoare o serie de sesiuni interactive…

- In saptamana 19 – 25 martie 2018, in Romania se desfașoara Campania anuala „Hai pe NET!” – o campanie de alfabetizare și incluziune digitala inițiata de Fundația EOS, in parteneriat cu Asociația Naționala a Bibliotecilor Publice din Romania și Asociația APDETIC. Aflata la cea de-a noua ediție, campania…

- Din informatiile „Ziarului de Iasi", terenul si constructiile apartin statului roman, initial prin Ministerul Apararii Nationale si, ulterior, prin Ministerul Administratiei si Internelor. Ani la randul, statul nu a intervenit in vreun fel pentru a tine sub control situatia, desi vecinii spun ca au…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Vaslui a deschis o ancheta in cazul elevului de la Liceul ”Al. I. Cuza” Barlad care a ajuns in stare grava la spital in cursul acestei saptamani dupa ce a fost lovit in cap cu o pila de catre un coleg in timp ce se aflau in atelierul școlii la orele practice.…

- O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera…

- Municipalitatea vrea sa organizeze trei editii de „Street Food Festival" in acest an. Potrivit unui anunt al Primariei, festivalurile ar urma sa aiba loc in perioada iulie - august si noiembrie. „Street Food Festival 2018 isi propune sa fie un eveniment plin de culoare, unde arta culinara sa imbie cetatenii…

- Ministerul Educatiei a decis ca postul de director interimar al Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi sa fie ocupat de Ioan Milica. Conf.dr. Ioan Milica este directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata din cadrul Facultatii de Litere de…

- Doua mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei, joi seara, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, la capatul unui lung monolog, a anunțat propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kodruța Kovesi. Sute de cetațeni au ieșit in strada, protestand fața ”punerea politica in practica a unui ordin”,și…

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- Un hot de telefoane in varsta de 42 de ani care a lovit un iesean de 63 de ani si i-a furat banii si telefonul mobil a fost retinut pentru 24 de ore, pentru infractiunea de talharie calificata. Acesta a fost identificat de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale. „Politistii au identificat…

- Un hot de telefoane din Iasi a fost identificat si retinut de catre politisti, dupa ce a lovit un trecator si i-a furat telefonul mobil. Si telefonul furat a fost gasit de catre politisti, acestia inapoindu-i-l proprietarului de drept. „La data de 14 ianuarie, politistii au condus la cercetari un barbat…

- La cateva saptamani dupa ce o strada a fost inchisa din cauza unor fisuri la trotuarul si strada de langa un santier din Iasi, Inspectoratul de Stat in Constructii a anuntat valoarea sanctiunilor aplicate investitorului.

- Campania „40 de zile pentru viata" incepe de pe data de 14 februarie si va dura pana pe 25 martie, iar in fiecare zi din aceasta perioada, timp de 12 ore pe zi, de la ora 7 la 19, vor fi puse la dispozitie pancarte cu mesaje pro-viata, materiale informative si indrumare catre modalitatile de interventie…

- Cea mai mare mișcare pro-viața la nivel mondial, campania 40 DE ZILE PENTRU VIAȚA, reincepe in data de 14 februarie. Pentru a treia oara la Iași, creștinii ieșeni se vor uni in post, rugaciune și veghe pașnica pentru incetarea avorturilor. Campania se va desfașura pe Bulevardul Ștefan Cel Mare și…

- Problema lipsei locurilor de parcare in municipiul Iasi va fi rezolvata partial dupa ce autoritatile locale au aprobat eliberarea unui Plan Urbanistic Zonal care prevede amenajarea unei parcari in zona cetrala a orasului. Este vorba despre zona parcului Ghica Voda, amplasata intre Hotel Europa si fosta…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pierdut unul dintre cei mai importanti colaboratori externi intr-un amestec de birocratie legislativa si delasare din partea conducerii. Francisc Strnad, maestru studii balet, colabora de mai bine de un an cu institutia culturala ieseana, si era apreciat atat de catre…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino din Ploiesti, intersectie cu strada Traian. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 4 ocupanti. O persoana a fost transportata de urgenta la spital.…

- Vacanta scolara influenteaza si circulatia mijloacelor de transport in comun. Astfel, in perioada 3 – 11 februarie 2018, la strada vor iesi, in timpul orelor de varf, 90 de autobuze si 60 de tramvaie, de luni pana vineri. In weekend, vor circula pe trasee 77 de autobuze si 60 de tramvaie. Atunci cand…

- Scandalul a inceput intr-un bar din satul Izvoru, dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani s-a luat la bataie cu altul de 29, informeaza Romania TV. Citeste si Un barbat din Iasi care si-a batut sotia, incalcand un ordin de protectie, trimis in judecata sub control judiciar In altercatie…

- Copiii vor fi in siguranta in drum spre scoala, cu ajutorul bunicilor. Politia a lansat o campanie in acest sens, care presupune mobilizarea varstnicilor la trecerile de pietoni, pentru a-i ajuta pe cei mici sa traverseze strada.

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, transmite Mediafax.

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- Daca vezi imaginea nu iti dai seama ce se intampla cu fata ei! O tanara de 23 de ani din China trece prin clipe cumplite inca de acum multi ani. Xiao Yan sufera de o boala foarte rara. Este intalnita la unul din o suta de nou-nascuti.

- Ca tot se vorbește de servicii ca fac și desfac, dar pe șest și nu la vedere, na, ca și la ei se schimba și se fac carți. Instituția se reorganizeaza și merge vorba ca, cel puțin in Moldova, din cei ce ocupa birouri de care se tem mulți, o sa fie numai unu, cu atribuții regionale, conform modelului…

- Foto-ghicitoare: care dintre ei o fi președintele Consiliului Județean Vaslui? Prezența de succes a fermierilor vasluieni la targul de produse tradiționale din carne de ovine de la Iași. “Ne-am propus ca din aceasta vara sa facem un brand local pentru branza de oaie, sub denumirea «Cașul de Vaslui»”,…

- Cauzașii, ”dovada a existenței conștiinței naționale” Alexandru Ioan Cuza. Foto: Arhiva. Sarbatorim astazi 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pe calea înfaptuirii statului national român, dupa ce adunarile elective…

- Mii de ieseni sunt asteptati astazi in Piata Unirii la manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La fel ca anul trecut, si desi in 2018 suntem in Anul Centenarului Marii Uniri, la Iasi nu vor ajunge personalitati politice de la nivel central. Presedintele Klaus…

- Cristian Lucian Topalescu, din Mangalia, ramane in spatele gratiilor. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta si este definitiva. Barbatul este acuzat ca, in decembrie 2003, l ar fi omorat, la Iasi, pe Nelu Chebac, in varsta de 54 de ani, specializat in a repara aparatura de tehnica dentara. La…

- Soarta crunta pentru o ingrijitoare a Spitalului Județean Tulcea, care a fost calcata de mașina de gunoi. Femeia a vrut sa traverseze strada, insa a fost strivita de șoferul unei mașini de la serviciul de salubritate care nu s-ar fi asigurat cand a dat cu spatele. Accidentul mortal a avut loc, joi dupa-amiaza,…

- Daniel Niculita este cel care a atras atentia opiniei publice, dupa ce fundatia la un bloc de 12 etaje, construit de acesta pe un versant, a determinat o alunecare de teren, care a generat numeroase blocaje in trafic in unul dintre cele mai aglomerate cartiere din Iasi.

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, am decis sa continuam și in acest an campania. Astfel, incepand de miercuri,…

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, campania va continua și in acest an. „Astfel, incepand de miercuri, 17…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce in cursul zilei de luni o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca a fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi. Posibil ca agresorul sa fi fost un om al strazii. Fata invata la un liceu din…

- Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, în stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi câini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii în care se aflau.

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…

- O portiune din soseaua Nicolina, modernizata intr-un proiect european de peste 20 de milioane de euro, incepe sa se surpe vazand cu ochii. Din cauza unor sapaturi la fundatia unui bloc cu 12 etaje, o magistrala de apa potabila ar putea ceda.

- O portiune din soseaua Nicolina, modernizata intr-un proiect european de peste 20 de milioane de euro, incepe sa se surpe vazand cu ochii. Din cauza unor sapaturi la fundatia unui bloc cu 12 etaje, o magistrala de apa potabila ar putea ceda.

- Ioan Gyuri Pascu, regretatul artist trecut in neființa in 2016, va avea un bust in localitatea unde s-a nascut, Agnita, Sibiu. Prieteni ai artistului, de asemenea, cei din breasla artistica romaneasca ce l-au cunoscut pe artist, au cazut de acord sa contribuie la realizarea unei statui care sa-l infațișeze…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie 2018, politistii…

- Imagini incredibile au fost surprinse ieri pe strazile din Iasi • O femeie tipa ca in gura de sarpe dupa ce fostul ei prieten i-a smuls din brate copila de doar doi ani • Femeia a ingenunchiat de durere si a fost obligata de lege sa cedeze • Povestea a inceput in urma cu mai [...]

- Teologul Ioan Florin Florescu, un iesean stabilit in Marea Britanie, a scris pe blogul sau despre legenda celor 1.000 de cocori albi, legenda care sta la baza unei melodii interpretata si de baritonul Dmitri Hvorostovski care s-a stins luna trecuta, dar si de Corul Armatei Rosii, care a sustinut recent…

- Artistii care vor evolua pe scena sunt: Dya (Diana Prepelita), Faydee, Mihai Margineanu & Band si Ovidiu Lipan Tandarica, Rona Hartner si Fanfara Shukar din 10 Prajini. Prezentatorii spectacolului, care va tine pana la ora 1, vor fi Dana Savuica si Andrei Nourescu. „La miezul noptii va avea loc traditionalul…

- Petrecerea vacantei de iarna inseamna, pentru copii, ras, veselie, excursii, distractie si sanius. Pentru a se asigura ca elevii se vor bucura de toate acestea fara incidente, politistii braileni au cateva sfaturi pentru cei mici.

- S-a aflat cine este persoana care, in fiecare an, de sarbatori, impodobește un braduț la mormantul regretatei cantarețe Madalina Manole. Madalina Manole, de la dispariția careia s-au implinit șapte ani , s-a sinucis in data de 14 iulie 2010, in ziua in care ar fi implinit 43 de ani dupa ce a baut Furadan,…

- Tragedie incredibila, în seara de Craciun, într-o familie considerata de elita din Iasi. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare si soția sa au fost gasiti morti în propria locuinta.

- Pentru a confirma acestea, cei de la DSP au trimis catre Institutul „Cantacuzino" din Bucuresti sapte tulpini de Klebsiella Pneumoniae, patru fiind recoltate din hemocultura prematurilor, iar trei de la personalul sanitar, acestea indicand cinci profiluri diferite. Astfel a rezultat ca nu exista legatura…

- In perioada 1-20 decembrie, in cadrul proiectului „Scoala pentru valori autentice – Generozitatea" Scoala Gimnaziala „Alexandru Vlahuta" Iasi a organizat a treia editie a Campaniei caritabile „Un dar, un zambet, o bucurie". Scopul campaniei a avut in vedere sensibilizarea elevilor si parintilor fata…