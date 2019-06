APIA eliberează fermierilor adeverinţe pentru schemele de plată din Campania 2019 Fermierii pot solicita de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), incepand de luni, adeverinte prin care se confirma ca acestia au depus cererea unica de plata pentru anul 2019 solicitand sprijin pentru schema de plata unica pe suprafata, plata redistributiva sau plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu si/sau pentru masurile de mediu si clima. Potrivit Agentiei de Plati, adeverintele sunt eliberate si pentru cei care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si non-bancare care au incheiat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

