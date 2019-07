Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu 1 iulie 2019 va efectua controlul la fata locului pentru cererile unice de plata esantionate in acest scop, aferente Campaniei 2019.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza luni, 1 iulie, controlul la fata locului pentru 66.323 de fermieri inclusi in esantionul de control aferent Campaniei 2019, care se va derula pe o perioada de trei luni, a anuntat, vineri, APIA. Pentru acesti fermieri se vor verifica…

- Pentru acesti fermieri se vor verifica respectarea normelor de ecoconditionalitate, a cerintelor minime si specifice aferente schemelor de sprijin in sectorul vegetal si in sectorul zootehnic. Potrivit APIA, din numarul total de fermieri verificati, 19.409 sunt inclusi in controlul pe teren…

- N.D. Avand in vedere faptul ca pe data de 15 mai a fost finalizata campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul in curs, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Prahova a facut publice rezultatele acesteia. Astfel, institutia a informat ca la nivelul județului Prahova…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul judetean Gorj informeaza ca pana la data de 25 aprilie au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2019, un numar de 13.997 de ...

- Fermierii romani au depus 586.801 cereri unice de plata pentru o suprafata de 3,57 milioane hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, termenul limita de depunere fiind de 15 mai 2019, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza Agerpres. Campania…

- Fermierii romani au depus 586.801 cereri unice de plata pentru o suprafata de 3,57 milioane hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, termenul limita de depunere fiind de 15 mai 2019, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania a demarat…

- Fermierii romani au depus pana in prezent 397.061 de cereri unice de plata pentru o suprafata de 1,64 milioane hectare, in cadrul Campaniei aferente anului 2019, a anuntat, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). "Facand o comparatie cu anul 2018, cand la data…