APIA, anunț despre mașinile noi din România Piata auto din Romania a crescut cu peste 20% in primele zece luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 153.105 de unitati noi, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in continuare, achizitiile de autovehicule sunt realizate in principal de persoanele juridice, care acopera 61% din totalul achizitiilor de autoturisme inregistrate in primele 10 luni ale acestui an. Totodata, analiza APIA releva faptul ca numarul de autoturisme achizitionate de persoanele fizice in intervalul de referinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 3.000 de autoturisme ecologice noi au fost vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, aproape dublu (99,83%) fata de aceeasi perioada din 2017, iar ponderea masinilor "verzi" in totalul vanzarilor auto la nivel national a ajuns la 2,6%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana la…

- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana…

- Dacia a produs peste 242.000 de mașini in primele 9 luni ale anului, in creștere cu 4.6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Peste 166.000 de unitați dintre ele au fost Dacia Duster, potrivit automarket.ro Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat datele de…

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor auto din Romania a ajuns, in primele opt luni ale anului, la 2,6 , in crestere semnificativa fata de aceeasi perioada din 2017, iar numarul acestora se ridica la 2.635 de unitati, cu 73,3 mai mult decat in intervalul de referinta, reiese din datele…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), informeaza…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Reprezentanţii…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Reprezentanţii…