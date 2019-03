APIA: Ajutor de 14,7 euro/hectar pentru culturile amplasate pe teren arabil; plafonul sprijinului - 102,36 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii care nu depun, pana la data de 15 mai, cererile unice de plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) nu mai iau subventiile, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR1. 'Este un ordin foarte clar dat de mine in 2017. Regulile trebuie sa se…

- Ministerul Agriculturii a primit astazi 175,8 milioane de euro de la Comisia Europeana. Aceasta suma reprezinta rambursarea banilor utilizati din bugetul de stat de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in ianuarie, pentru plata anumitor subventii din ultimul trimestru din…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeazaca, inconformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, in perioada01 martie – 15 mai 2019, la Centrele judetene/locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti,se vor depune CererileUnice de Platain cadrul Campaniei2019.

- Fermierii pot depune cererile unice de plata pentru acest an incepand de vineri, 1 martie – a anuntat azi intr-un comunicat de presa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care au o suprafata mai mare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. Cererile unice de plata se depun la centrele judetene APIA in cazul fermierilor care…

- Agricultorii pot depune incepand de astazi dosarele de subventionare pentru anul 2019 la Agentia de Interventie si Plati in Agricultura. Cererile pot fi depuse pana pe 31 octombrie. In context, prim-ministul Pavel Filip a venit cu unele declaratii pe pagina sa de facebook.

- Plafoanele maxime ale ajutoarelor nationale tranzitorii pentru 2019 in sectorul vegetal sunt de 105 milioane de euro, iar in sectorul zootehnic de 162 de milioane de euro, conform unui proiect de act normativ publicat de MADR. Pentru sectorul vegetal sumele se distribuie astfel: 102,361 milioane euro,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va achita, prin Centrele Județene, in 17 – 21 decembrie 2018, ajutoare de stat in cuantum de aproximativ 73,5 milioane de lei, pentru ameliorarea raselor de animale, dar și pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Potrivit…