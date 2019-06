APIA a autorizat plata pe schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal Astfel, cei mai multi bani - 7.600,03 euro pe hectar - se acorda pentru legumele cultivate in sere si solarii: tomate pentru consum in stare proaspata, castraveti pentru consum in stare proaspata si/sau pentru industrializare, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata. De asemenea, se acorda un sprijin cuplat de 1.900,01 euro/ha pentru cultivarea samantei de cartofi, 1.715 euro/ha pentru tomate pentru industrializare cultivate in camp si 1.000 de euro/ha pentru cartoful timpuriu folosit in industrializare. Nu in ultimul rand, producatorii vor primi 824,99 euro/ha pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, incepand cu 04 iunie 2019 si pana in prezent, au fost autorizate la plata schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente Campaniei 2018, pentru un numar de 19.613 dosare, cu suma totala de 39,89 milioane euro.Platile pentru…

- Începând cu data de 04 iunie 2019 Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c au fost autorizate la plat schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente campaniei 2018 pentru un numr de 12.707 dosare cu suma total de 25.035.714 euro.Totodat facem precizarea...

- Incepand cu data de 04 iunie 2019, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca au fost autorizate la plata schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente campaniei 2018, pentru un numar de 12.707 dosare cu suma totala de 25.035.714 euro.Totodata, facem precizarea ca…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost autorizate la plata schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente campaniei 2018, pentru un numar de 12.707 dosare cu suma totala de 25.035.714 euro. Totodata, fermierii pregatiți pentru calculul schemelor de sprijin…

- 'Incepand cu data de 04 iunie 2019, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost autorizate la plata schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente campaniei 2018, pentru un numar de 12.707 dosare cu suma totala de 25.035.714 euro. Totodata, facem precizarea…

- Incepand cu data de 4 iunie 2019, APIA a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2018. Anterior, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a stabilit cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a demarat marți, 4 iunie, autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2018, cea mai mare suma, respectiv 7.600 euro /hectar, fiind alocata pentru legumele cultivate in…

- In urma cererilor depuse s-a decis ca forduri de la soia, tomate pentru industrializare cultivate in camp, castraveti pentru industrializare cultivati in camp si cartof timpuriu pentru industrializare sa fie reduse. In schimb, au fost suplimentate fondurile pentru lucerna, orez, samanta de…