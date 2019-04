Stiri pe aceeasi tema

- Pretul solicitat pentru apartamente in Bucuresti a crescut, per ansamblu, cu 1,3%, in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara in 2018, cu majorari punctuale in arealul de centru-nord al orasului, arata un raport al...

- Dezvoltatorul City Garden a finalizat in Capitala proiectul rezidential Apollo D'or Downtown Residence, construit printr-o investitie de peste 5,5 milioane de euro. Ansamblul imobiliar are structura S+P+4E+5R si dispune de 40 de apartamente.

- Andrei, iubitul fetei din Cluj care a murit in timp ce-si facea o fotografie in Paris, a trecut si trece prin clipe groaznice. Ceea ce i-a intensificat durerea si mai tare a fost faptul ca iubita lui a murit peste hotare, iar el chiar administreaza o firma care se ocupa cu servicii funerare si repatrieri.

- Doua susori gemene de origine romana au fost gasite moarte vineri dimineața intr-un lac din parcul Montsouris din Paris. Anchetatorii nu exclud ipoteza unei sinucideri, mai ales ca in zona a fost descoperita o scrisoare de adio.

- Bucureștenii pun mai mult preț pe brand, in comparație cu restul consumatorilor de fashion din țara. Prețul este principalul criteriu pentru consumatori atunci cand aleg magazinul online de fashion. 30% mai multe experiențe digitale in magazinele de fashion din Romania fața de anul trecut.Consumatorii…

- George Stanca este condus astazi pe ultimul drum. La aceasta ora are loc slujba de inmormantare, care are loc la biserica Sfantul Gheorghe Nou din Capitala, urmand ca mai apoi cortegiul funerar sa se indrepte spre cimitirul Bellu, unde regretatul jurnalist isi va dormi somnul de vecin.

- Un lot de trei sticle de Promontory 2012, ce detine titlul de "Cel mai bun vin din lume", a fost adjudecat, marti seara, la licitatia unei selectii din trei colectii bucurestene de vinuri organizata de Artmark in...