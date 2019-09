Aperitiv cu foitaj: Bebelusi in scutece

Mod de preparare: Aperitiv cu foitaj



Se lasa aluatul la decongelat la temperatura camerei. Se pune pe masa de lucru si se intinde cu sucitorul.



Se taie in dreptunghiuri.Se pune cate un carnat in partea de sus,apoi se acopera cu partea de jos.



Se face model cu o furculita pe margine pentru a nu se desface in timpul coacerii.



Se unge cu ou batut,si se pun in tava de la aragaz,in care am pus in prealabil hartie de copt.



Se coc la foc iute pana se umfla,apoi reducem focul. Se coace pana se rumenesc deasupra.



Pofta buna!



