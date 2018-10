Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 13 octombrie, incepand cu ora 14,00 in orasul prahovean Breaza va avea loc prima reuniune a tuturor localitatilor din Romania care poarta acest nume. Pe langa autoritatile si grupurile folclorice din Breaza de Prahova, vor mai fi prezenti la evenimentul ,,De 7 ori Breaza” reprezentanti ai localitatilor…

- Lichidatorul judiciar al CET SA Brașov scoate la vanzare activele companiei incepand de astazi, saptamanal, in fiecare zi de miercuri. Astfel, prețul total pretins de Info-Dip Insolvency SPRL Brașov este de peste 15 milioane de euro, pentru o suprafața mai mare de 50 de hectare și cladirile…

- In primele șapte luni ale acestui an, numarul sosirilor si al innoptarilor turistilor, in judetul Brasov, a crescut cu 7,4% respectiv 4,8%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017. Mai exact, in perioada ianuarie – iulie 2018, in județul Brașov au sosit 729.823 de turiști, cu 50.443 mai…

- Reprezentanții IPJ Brașov au anunțat ca au fost remediate problemele care au condus la nefuncționarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Roman, ROCRIS. In consecința, cetațenii pot obține, incepand de marți, 2 octombrie 2018, certificatele de cazier judiciar. Persoanele care au…

- Centu SPRL anunta licitatia publica pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul SC Vest Pan SA, firma in faliment. Imobilul scos la mezat este compus din mai multe constructii situate in Mangalia, soseaua Constantei nr. 53. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov la data…

- Conform noilor harti de zgomot, pe aproape toate arterele principale din oras sunt depasite limitele maxime pentru traficul rutier. Noile harti de zgomot ale municipiului Brasov, date publicitații recent, analizeaza principalele surse de zgomot, respectiv traficul rutier si industria in…

- Saptamana aceasta a fost semnat contractul pentru realizarea lucrarilor de mansardare la Scoala Gimnaziala nr. 19 din Brașov. Obiectivul acestei proceduri este ca, prin mansardarea cladirii, sa se creeze spatii noi, necesare amenajarii unor sali de clasa care sa acopere toate solicitarile…

- Compania turceasca Dogu Pres va construi la Iasi o fabrica de componente auto, un proiect de tip greenfield, cu o investitie de 10 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, C...