Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de patru membri ai guvernului britanic si-au anuntat in prima parte a zilei de joi plecarea din executivul condus de Theresa May, in semn de protest fata de acordul de retragere (Brexit) negociat de Marea Britanie si Uniunea Europeana aprobat miercuri de Londra, informeaza Reuters. Secretara…

- Gruparea #Rezist a anunțat un nou protest antiguvernamental masiv, ce urmeaza sa aiba loc de 1 decembrie în Piața Victoriei. Protestul vine drept raspuns privind ultimele evoluții din razboiul anti-justiție declanșat de PSD-ALDE, susțin organizatorii.Astfel, comunitațile civice…

- Tarifele la apelurile telefonice transfrontaliere in interiorul Uniunii Europene vor avea o limita superioara de 19 cenți/minut, incepand cu 15 mai 2019, potrivit unei propuneri de directiva adoptate, miercuri, la Strasbourg, de Parlamentul European, scrie Hotnews. Eurparlamentarii au aprobat pachetul…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Parlamentul European urmeaza sa voteze pe 14 noiembrie o rezolutie privind un mecanism cuprinzator la nivelul UE pentru protejarea democratiei, a statului de drept si a drepturilor fundamentale. In cazul in care va fi adoptata, rezolutia Parlamentului European cere Comisiei Europene sa faca…

- Convorbiri telefonice mai ieftine si accesul la conexiunile 5G pe intreg teritoriul Uniunii Europene – o noua legislatie in domeniu va fi adoptata de eurodeputati saptamana viitoare. Apelurile telefonice in tarile Uniunii Europene vor deveni mai ieftine, iar companiile de telecomunicatii vor beneficia…

- In noaptea de 27 spre 28 octombrie vom da ceasul cu o ora inapoi. Astfel, se face trecerea la ora de iarna, atunci cand ora 04:00 devine ora 03:00. Practic vom dormi cu o ora in plus. Tarile europene au introdus dispozitiile privind orarul de vara in secolul trecut pentru a economisi energie,…

- Liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a pronuntat in favoarea adoptarii deciziilor in Uniunea Europeana pe baza de majoritate de voturi, nu prin actualul sistem de unanimitate, transmite dpa. Aceasta va fi o problema-cheie la viitoarele…