- Ministrul interimar alInternelor, Mihai Fifor, a declarat, sambata dimineața, ca saptamana viitoare, va fi adoptata ordonanța privind 112 și ca cei care au cartele prepay trebuie sa fie identificați.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas "Sunt…

- Cazul de la Caracal ne-a afectat pe toti. Psihologii si sociologii spun ca un astfel de incident șocant a generat printre parinti neliniște, lucru ce ne face sa vorbim despre un soc post-traumatic.

- Peste 40 000 de oameni au semnat o petitie care poarta numele "Legea Alexandra". Dupa cazul din Caracal oameni cer introducerea pedepsei cu inchisoarea pe viata pentru viol si crima asupra copiilor sau femeilor insarcinata.

- ”Peste 70% din apeluri sunt false sau abuzive la 112 și sunt facute de pe telefoane fara numar, și atunci inseamna ca nu poți lua nicio masura. Iți blocheaza tot 112 prin astfel de telefoane”. Declarația ii aparține lui Raed Arafat. In doar doua propoziții, Arafat reușește sa mute vina de la performanța…

- Inca o adolescenta de 14 ani a disparut de acasa, de data aceasta in județul Botoșani. Fata a plecat de acasa in 23 iulie, iar lipsa ei a fost reclamata abia duminica, anunța MEDIAFAX.Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani anunța, luni dupa-amiaza, ca Ionela Gina Strachinariu, in varsta…

- Curg sesizarile false la 112, dupa cazul de la Caracal. O femeie a sunat, luni dimineața, pentru a reclama ca a fost agresata și i-au fost rapiți copiii, din Dambovița, in realitate aceștia fiind luați de tatal lor, concubinul mamei, care i-a dus acasa, in Campina. Intre timp, cei doi s-au impacat,…

- Mirel Radoi va anunța azi oficial lotul de 23 de oameni cu care va merge la Europeanul de tineret (16-30 iunie, Italia/San Marino). Din lista extinsa de 33 de jucatori, selecționerul s-ar fi hotarat deja asupra a 17 oameni pentru turneul final. In aceasta seara, la ora 20:00, Mirel Radoi va anunța oficial…