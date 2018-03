Apeluri pe mobil. ANCOM, anunţ privind noile costuri Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. Conform arbitrului pietei telecom, masura este tranzitorie, pana la finalizarea unui nou model de cost, ce va fi initiat in acest an de catre ANCOM si a carui elaborare este preconizat sa dureze 16 luni. 'Pana la finalizarea noului model de cost, ANCOM… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile se vor reduce de la 1 mai. ANCOM a dezbatut si agreat impreuna cu industria de comunicatii electronice reducerea cu 12,5%, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, potrivit comunicatului de presa transmis de ANCOM.

- Arbitrul telecom (ANCOM) a agreat cu industria de comunicatii electronice reducerea cu 12,5% a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, incepand cu data de 1 mai 2018, a anuntat marti autoritatea. Masura este tranzitorie, pana la finalizarea…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor fi reduse de la 1 mai cu 12,5%, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, masura aprobata de ANCOM fiind tranzitorie, pana la finalizarea unui nou model de cost. ”Odata cu aceasta reducere a tarifelor intre operatori, companiile…

- "Realizarea acestui proiect va insemna certe beneficii pentru utilizatorii de servicii telecom din Capitala, daca este implementat corect. De altfel, interesul utilizatorului este intotdeauna in centrul preocuparilor noastre, ca reglementator al pietei telecomunicatiilorANCOM urmeaza sa emita o decizie…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Pe parcursul anului trecut, au fost portate 892.695 de numere de telefon, din care 94% (839.679) sunt numere de telefonie mobila, in timp ce restul de 53.016 sunt numere de telefonie fixa, a anuntat joi Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).Portabilitatea…

- Circa 900.000 de numere de telefon au fost portate in anul 2017, majoritatea de telefonie mobila, iar bilantul total arata ca, de la lansarea portabilitatii in Romania s-au inregistrat 4,5 milioane de astfel de operatiuni, reiese din datele publicate, joi, de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si a solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016. „Relatia contractuala cu furnizorul…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, anul trecut, 3.593 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania, cu aproape 25% mai multe fața de anul 2016.

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Tot joi, Comisia…

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Urmarim cu ingrijorare evoluțiile…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie, relateaza Agerpres.Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4…

- ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix avand in vedere volumul mare de numere portate la nivel national si de faptul ca aceste tarife nu au fost modificate din 2010, a declarat luni presedintele Autoritatii, Sorin Grindeanu.

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supusa dezbaterii publice. 'Tinand cont de volumul semnificativ de numere…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Comisia Europeana a adoptat, marti, 16 ianaurie, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. In urma deciziei de marti, toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- NEWS ALERT Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018. "Sunt multe vulnerabilitati" Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru anul 2018 nivelul tarifelor de trecere a Podului Giurgiu-Ruse, exprimat in euro ramane neschimbat, iar nivelul tarifelor exprimat in lei și USD este actualizat la cursul de 4,5993 lei și 1,1806…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Tariful de terminare al apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea, de la 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut.

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- Sorin Grindeanu, noul presedinte al ANCOM, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde euro a comunicatiilor, a propus vineri scaderea tarifelor de terminare a apelurilor catre retelele mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut. Amintim ca arbitrul…

- „Propun reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, tarif care va fi practicat pana la data la care ANCOM va finaliza noul model de cost LRIC pur. Decizia Autoritații vine ca urmare a dialogului cu…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) anunța ca exista mai multe marci de telefoane interzise pe teritoriul Romaniei, din cauza interferentelor pe care le pot produce cu frecventele serviciilor de urgenta. Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 achiziționate din…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica propunerile pentru planul sau de actiuni pentru anul 2018. „Principalele repere ale anului viitor vor fi implementarea legii infrastructurii și pregatirea terenului pentru acordarea…

- Tarifele de terminare vor scadea cu 12-13%, din primavara, de la 0,96 eurocenti pe minut la 0,84-0,85 eurocenti pe minut, masura ce va fi supusa dezbaterii publice, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Sorin Grindeanu, noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Tarifele de terminare vor scadea cu 12-13%, din primavara, de la 0,96 eurocenti pe minut la 0,84-0,85 eurocenti pe minut, masura ce va fi supusa dezbaterii publice, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Sorin Grindeanu, noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…