- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a impartasit cancelarului federal german "profunda ingrijorare" a Moscovei dupa instaurarea in Ucraina a legii martiale, cerandu-i Angelei Merkel sa descurajeze Kievul in legatura cu orice actiune "negandita", a anuntat marti Kremlinul, intr-un comunicat.…

- Cei doi lideri de stat au avut o convorbire la telefon la initiativa partii germane, pentru a discuta despre "incidentul periculos" care a avut loc duminica in Marea Neagra, potrivit aceleiasi surse.In timpul acestei convorbiri cu Angela Merkel, Vladimir Putin "si-a exprimat profunda ingrijorare…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra si Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite si confiscate de fortele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritatilor portuare din regiunea Crimeea, citat de agentia Tass.

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Primele imagini video surprinse de camerele de supraveghere in timpul masacrului din Kerci au fost publicate de jurnalistii rusi. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional. "Vedem cum baiatul intra pe o usa care nu este pazita.

- Imagini ATAC TERORIST de ultima ora: Cel putin 17 morti si 47 de raniti. FOTO si VIDEO Examinarea preliminara a cadavrelor gasite a indicat faptul ca toate victimele au murit din cauza ranilor provocate de gloante, dupa ce initial autoritatile ruse vorbeau despre o explozie unui „dispozitiv neidentificat”.…