Apeluri false la 112 după cazul de la Caracal. Motive incredibile Un pacient internat la un spital din Botoșani a sunat la 112 pentru a reclama ca s-a plictisit, iar un alt barbat a apelat numarul unic de urgența și a spus ca e o bomba pe stadion, deoarece nu a fost lasat la meci. O femeie care bause a sunat și ea la 112 spunand ca cineva vrea sa o omoare. Primul apel fals a fost in timpul partidei de fotbal FC Botoșani - CSU Craiova, cand un barbat fara adapost a anunțat ca pe stadion este o bomba, din cauza ca nu a fost lasat de forțele de ordine sa intre sa vada meciul. Potrivit reprezentanților Poliției Botoșani, apelul a fost localizat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul unic pentru apeluri de urgenta 112, au fost primite vineri seara, de pe doua numere telefonice diferite, 13 apeluri referitoare la tanara de 16 ani care a anuntat ca a fost sechestrata intr-o locuinta din Bucuresti, anunta Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) citat de Mediafax. Tanara…

- Ministrul interimar alInternelor, Mihai Fifor, a declarat, sambata dimineața, ca saptamana viitoare, va fi adoptata ordonanța privind 112 și ca cei care au cartele prepay trebuie sa fie identificați.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas "Sunt…

- O fata de 15 ani a sunat la 112 din Piatra-Neamț spunand ca a fost rapita. Polițiștii din oraș s-au mobilizat masiv și au gasit-o, dovedind ca fata facuse o gluma proasta. Ea a repetat toate detaliile pe care le auzise la televizor in cazul rapirii Alexandrei Maceșanu. Parinții minorei au fost amendați,…

- Tragedia din Caracal a scos la lumina probleme grave ale serviciului 112, in special lipsa unei reactii rapide la un apel de urgenta si intarzierea foarte mare a localizarii apelantului. Cu totul altfel stau lucrurile in Canada, potrivit unei romance stabilite acolo de 12 ani.

- Cazul de la Caracal a creat o adevarata fobie și în Giurgiu, unde unii cetațeni au început sa sune nejustificat la 112, doar pentru a testa reacția de raspuns a autoritaților, scrie realitateadegiurgiu.net.

- Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor, a comentat, joi, informatia potrivit careia jandarmii au refuzat initial sa intervina in Cazul de la Caracal si a precizat ca, in baza unei relatii de prietenie, s-a cerut sprijinul jandarmilor din Craiova, in loc sa se sune la cei de la Olt.

- Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor, a comentat, joi, informatia potrivit careia jandarmii au refuzat initial sa intervina in Cazul de la Caracal si a precizat ca, in baza unei relatii de prietenie, s-a cerut sprijinul jandarmilor din Craiova, in loc

- Surse din ancheta au precizat ca primul apel de 45 de secunde nu a ajuns la Poliția Olt deoarece s-a intrerupt in timpul protocolului cu Dispeceratul. Apelul de la 11:07 cel de 2 minute și 20 de secunde, a fost...