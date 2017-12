Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea sotilor Maleon, mama Andei a postat cateva cuvinte prin care anunta vestea cutremuratoare si prin care ii indeamna pe cunoscuti la rugaciune. "Dragii mei copii Bogdan si Maleon Anda Elena au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a scris Elena…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, scrie Adevarul. Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“, iar in acelasi an a fost numit director…

- Misiune dificila pentru pompierii buzoieni. Trei autospeciale intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Valea Lupului, orasul Patarlagele. Incendiul a izbucnit in partea superioara a cladirii si s-a extins cu repeziciune la intregul acoperis. Apelul…

- Crima infioratoare in judetul Neamt! Un barbat de 40 de ani si-a ucis iubita in bataie. Oribilele scene s-au petrecut sub privirile ingrozite ale fiului femeii, care are doar opt anisori. Cand si-a dat seama de gravitatea faptelor sale, criminalul a incercat sa scape de cadavrul partenerei sale. Rudele…

- Fostul jucator american lipsea de zece zile, cand a fost gasit intr-o padure de la marginea orașului Memphis, din statul Tennessee. Fusese impușcat de mai multe ori, insa ancheta in cazul morții lui a fost una indelungata și dificila. Abia dupa șapte ani, anchetatorii au gasit cine este asasinul…

- Beyonce de Romania, pe numele ei adevarat Madalina Georgiana Dumitru, si-a facut RMN-ul pentru a afla daca are sau nu cancer. Foarte speriata, tanara a mers la spital, insa a facut un atac de panica dupa 25 de minute de stat pentru analiza.

- In urma campaniei “Prietenii lui Moș Craciun”, derulata de AS Hușana, zeci de cadouri vor ajunge la copiii nevoiași de la Centrul Comunitar Huși. Apelul umanitar lansat de AS Hușana in cadrul campaniei “Prietenii lui Moș Craciun” nu a ramas fara ecou. Timp de mai multe saptamani, reprezentanții clubului…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare cu privire la Magdalena Serban, femeia care a comis oribila crima din statia de metrou, Dristor 1. Cel care a vorbit cu ea dupa ce a facut gestul socant a decis sa spuna ce i-a dezvaluit femeia.

- La aproape o saptamana de cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sinele mortii s-a aflat cum si-a premeditat Magdalena Serban oribila crima pas cu pas. Potrivit specialistilor, asasina de la metrou si-a calculat fiecare gest dupa ce a ucis-o oe tanara de 25 de ani in statia de metrou Dristor 1. Mai mult,…

- Oana Lis a reactionat imediat public, dupa ce a dat intamplator peste un mesaj sinistru, care anunta moartea sotului ei. Prietenii virtuali ai cuplului si-au exprimat gandurile pe internet. Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: „A murit Viorel Lis.…

- E o saptamana destul de fericita pentru Angie, reușind sa primeasca doua nominalizari la Globurile de Aur pentru filmul pe care l-a produs. Totuși, la cel mai recent eveniment la care a luat parte, actrița a izbucnit in plans. Ce s-a intamplat? Actrița a izbucnit in lacrimi Angelina Jolie a luat parte,…

- Magdalena Serban, femeia care a impins marti seara, in fata metroului, o tanara, in statia Dristor, a fost arestata pentru 30 de zile și este cercetata pentru omor si tentativa de omor, dupa ce a incercat sa impinga si o alta tanara in fata metroului, in statia Costin Georgian.

- Durere fara margini! Scene sfasietoare au fost surprinse la Inistitutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”, acolo unde a fost adus trupul neinsufletit al Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou. Femeia se afla pe peron, atunci cand Magdalena Serban a impins-o pe sine. Din pacate, tanara de 25…

- Emmit Walker, un producator muzical, a cumparat un bilet la clasa I pentru a zbura de pe aeroportul „Ronald Reagon” din Washington DC catre Republica Dominicana, cu ocazia aniversarii lui de 37 de ani. Dar vacanța lui a inceput prost, dupa ce cațiva pasageri au incercat sa intre in fața lui la coada…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Lipsa tratamentului cu imunoglobulina pentru pacientii cu imunodeficiente primare le revolta pe rudele acestora. Zeci de persoane protesteaza miercuri in fata Guvernului, cerand rezolvarea crizei. In acelasi timp, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi in timpul unui interviu…

- Lora a postat pe pagina personala de Instagram o fotografie in care apare in bratele iubitului ei, Ionut Ghenu, care-i tine mana pe burtica. Prietenii virtuali s-au "aprins" imediat si i-au cerut vedetei sa le confirme daca este adevarat ca urmeaza sa devina mamica: "Mainile pe burtica!? Sa…

- La doua saptamani dupa ce Shakira si-a lansat cel mai nou single si dupa ce s-a tot zvonit ca ea si fotbalistul Gerard Pique sunt in prag de divort a aparut o fotografie care spune totul despre mariajul celor doi. Cand au vazut imaginea, fanii s-au impartit in doua tabere.

- La o zi dupa ce Stela Popescu a fost condusa pe ultimul drum, cea mai buna prietena a ei, actrița Cristina Stamate a incetat din viața. In urma cu doi ani trecuse printr-o grea operație, din care se alesese cu o valva schimbata și trei by-pass-uri. Revenise scurt pe scena, alaturi de Stela Popescu,…

- O mare de oameni s-au adunat in fata teatrului pentru Stela Popescu, pentru a a-si lua ramas bun de la marea artista. Acolo a fost prezent si Alexandru Arsinel, care este impietrit de durere din cauza mortii colegei sale de scena. Alexandru Arsinel este parca alt om de cand a aflat de trecerea in nefiinta…

- Un tanar de 22 de ani a avut parte de un final tragic. Tanarul a murit in urma unui accident rutier produs duminica seara. Ceea ce este mai frapant este faptul ca accidentul s-a produs in momentul in care masina era efectiv stationata pe marginea drumului si nu se afla in trafic. In masina stationata…

- Un moment plin de emotie prezent la „Te cunosc de undeva”, a reusit sa o faca pe Ozana Barabancea sa lacrimeze. Adriana Trandafir a interpretat-o pe Edith Piaf si se pare ca le-a transmis juratilor multe stari.

- Anca Serea a fost internata in spital in urma cu doar cateva ore. Vedeat s-a simțit rau, așa ca a mers imediat la medic, care a decis sa ii puna perfuzii. Cel mai probabil, soției lui Adi Sina i s-a facut rau, din cauza oboselii. Anca Serea a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul…

- Mirela Boureanu Vaida modereaza emisiunea “Acces direct“, in locul Simonei Gherghe, care se afla in concediu de maternitate. Vedeta este ingrozita de cazurile pe care le prezinta, la fel s-a intamplat si in editia din aceasta seara, cand nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi, chiar in direct.

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, intr-o conferința de presa, ca nu a sesizat ca Denis Alibec a izbucnit in plans dupa ce a fost huiduit de spectatori, dar a precizat ca toți sunt alaturi de el pentru ca trece printr-un moment dificil. "Nu știu…

- Denis Alibec a revenit ca titular pentru Steaua, intr-un meci oficial in grupele Europa League, dupa ce fusese exclus din lot de Nicolae Dica pentru ca l-a injurat. Alibec n-a reușit sa marcheze, dar s-a remarcat prin lacrimile pe care le-a varsat la schimbarea din minutul 71. Suparat ca a fost injurat…

- Ciprian Nasaudeanu, Beniamin Marian, Emanuel Darius Paraliuc, Andrei Preluca si Simona Lazarovici sunt cei cinci tineri care au sfarsit carbonizati in masina care a luat foc dupa ce s-a rasturnat de mai multe ori pe sosea. Totul s-a produs dupa ce Ciprian, soferul masinii, a pierdut controlul intr-o…

- Paula Chirila trece prin momente de panica la emisiunea“Aici eu sunt vedeta”, show-ul prezentat de Dan Bittman, in care copiii celebritatilor dezvaluie secretele parintilor lor. Prezenta in platoul emisiunii alaturi de fiica ei, Carla (7 ani si jumatate), Paula se sperie ingrozitor atunci cand Dan Bittman…

- Mirela Vaida a plans cu lacrimi amare, dupa ce in platoul emisiunii pe care o prezinta au venit cativa dintre copiii pe care un tata ii creste singur. Prezentatoarea TV nu a putut sa-si stapaneasca emotiile si a izbunit in plans, chiar in fata adolescentilor care nu prea intelegeau ce s-a intamplat.

- Justin Trudeau si-a anuntat public, pe Facebook, condoleantele dupa decesul lui Gordon Downie. "There will never be another one like you, Gord. Rest in peace my friend" ("Nu va mai exista nimeni la fel ca tine, Gord. Odihneste-te in pace, prietene"), a scris Trudeau sub fotografia distribuita.…

- La cateva luni de la nașterea micuței Petra, Madalin Ionescu a facut public un clip video filmat in spital, cu puțin timp inainte de externare. Fanii lui de pe Facebook au putut-o vedea pe Cristina Șișcanu pe patul de spital, cu fetița nou-nascuta la piept. Foarte obosit, ca orice proaspat tatic, Madalin…

- In curand se implinesc 2 ani de la cumplita tragedie din Colectiv. Rudele celor care au pierit in incendiu au resimtit trecerea anilor neputinciosi. Tatal lui Alex Hogea, care ar fi implinit 21 de ani, a scris un mesaj absolut sfasietor, de ziua de nastere a tanarului.

- Desi e mama, iubita si prezentatoare, Bianca Dragusanu nu isi neglijeaza afacerea cu haine. Asa ca inainte sa apara pe sticla azi, partenera lui Victor Slav a mers la atelier, unde s-a intalnit cu o clienta mai speciala: o viitoare mireasa. Povestea de iubire a tinerei a lasat-o fara cuvinte, iar cand…

- Cazul femeii din Vaslui are a murit din cauza dietei cu bicarbonat a socat intreaga tara, dar in special pe familia acesteia. Rudele nu isi explica si sunt revoltate pentru ca femeia de 49 de ani nu a putut fi salvata. Medicii Spitalului Judetean Vaslui si familia Elenei Popa au avut cateva discutii…

- O invațatoare din Krasnodar a fost eliberata din funcție dupa ce a izbucnit in plans din cauza cadoului de Ziua Invațatorului, a relatat pentru RIA Novosti departamentul de educație din regiune.

- A masurat pulsul, a constatat decesul, dupa care a inceput pregatirile pentru inmormantare. Asta le-a comunicat medicilor sotul femeii de 31 de ani, din Criuleni, care a fost declarata moarta de catre rude, desi se afla in viata.CITESTE SI: CAZ SOCANT in raionul Criuleni.

- Referendumul catalan a lasat in urma un sir de proteste, ca urmare a actiunilor violente ale politiei spaniole.Politistii au incercat sa impiedice votantii sa ajunga la urne si au apelat la forta pentru a-i opri din drum, i-au trantit pe jos si i-au impuscat cu pistoale

- Andra a vorbit cu lacrimi in ochi despre ce ii leaga pe ea si pe Catalin Maruta, dar a marturisit si ca sunt cateva lucruri care o scot din sarite la sotul ei. "Comunicarea si respectul definesc iubirea noastra. Nu avem secrete. Ma deranjeaza multe lucruri la Catalin, cel mai important este…

- De mai mulți ani, locuitorii din orașul de pe Bega se plang de modul deplorabil in care funcționeaza iluminatul public. Intreruperi neașteptate, cartiere intregi lasate in bezna, becuri neinlocuite cu lunile, lumina slaba și obositoare pentru ochi ar fi doar cateva dintre problemele ridicate de cetațeni…

- Mama Denisei Manelista face dezvaluiri cutremuratoare si povesteste cum a murit catelusul ei, Roni, la cateva zile dupa inmormantarea Denisei. Se spune ca, animalele de companie, in special cainii, sunt inzestrate cu simturi extraordinare. Catelusii simt cand stapanul lor este trist, obosit sau bolnav…

- Catalin Maruța a implinit anul acesta zece ani de prezența in Pro TV, cu emisiunea omonima „La Maruța“. Experiența de live zilnic l-a facut un fin cunoscator la naturii umane, iar Catalin spune ca poate citi imediat persoana din fața lui și adauga ca oamenii nu sunt intotdeauna ce par a fi – „Am invațat…