Intr-un articol publicat in Washington Post, fondatorul Facebook declara ca responsabilitatea pentru monitorizarea continutului daunator este prea mare pentru firme. Din acest motiv, Mark Zuckerberg solicita public noi legi in patru domenii: „continut daunator, integritatea alegerilor, confidentialitatea si transferabilitatea datelor”, relateaza BBC. Solicitarea Facebook vine dupa ce, in urma cu doua saptamani, un individ din Noua Zeelanda a folosit reteaua de socializare pentru a transmite live atacul asupra unei moschei din Christchurch. „Deputatii declara ca avem prea multa putere asupra…