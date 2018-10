Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CNCD, Asztalos Csaba, face apel la reconciliere și stoparea urii și manipilarii odata cu terminarea referendumului:„Fac apel la rațiune, sa primim rezultate referendumului cu smerenie și respect pentru demnitatea umana a fiecarui cetațean indiferent de opțiunea exprimata.…

- Presedintele Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca sesizarea facuta de USR Diaspora, cu privire la mesajul distribuit pe Facebook de europarlamentarul Maria Grapini, ar putea avea un raspuns in aproximativ trei saptamani.

