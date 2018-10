Stiri pe aceeasi tema

- Lupta impotriva raspandirii pestei porcine africane continua in fiecare zi in Romania. Autoritațile iau masuri pentru izolarea focarelor și stoparea mutarii porcilor din zonele afectate in unele care nu se confrunta cu asemenea probleme. In ultimele luni s-au facut nenumarate apeluri publice pentru…

- Autoritatile romane au apelat la stimularea gasirii de cadavre de porci si ofera peste 100 de lei celor care anunta institutiile de resort, a afirmat, marti seara, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in timp ce vorbea despre noul focar de pesta porcina africana din judetul Teleorman, potrivit…

- "Este vorba de un nou focar, intr-o padure s-au gasit resturi de porci. Intrebarea care se pune este cine le-a dus acolo, intr-o padure, ca l-am intrebat pe presedintele ANSVSA. In gospodarie nu. Cum au ajuns porcii aia acolo? Erau putreziti. Au dus doi purcei, cadavre de purcei. Unul dintre cadavre…

- Cresterea porcului in gospodarii nu va pieri, dar trebuie respectate regulile sanitar-veterinare, a declarat miercuri seara ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, adaugand ca toti crescatorii afectati de pesta porcina africana vor primi despagubiri, pentru ca "boala o suporta statul,…

- Pagubele produse de incompetența conducerii ANSVSA sunt estimate la peste 3 miliarde de euro, informeaza digi24.ro. Reprezentanții Comisiei Europene îl contrazic pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a declarat ca autoritațile române au luat toate masurile pentru combaterea…

- Autoritațile se pregatesc sa declare starea de urgența din cauza pestei porcine. Tocmai ce s-a încheiat la Ministerului Administrației și Internelor o ședința la care a participat și ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Noi masuri pentru prevenirea raspandirii pestei porcine in Judetul Arad Foto: Agerpres. Autoritatile din judetul Arad au încheiat protocoale de colaborare cu agenti economici care detin ferme de porci, pentru a preveni raspândirea pestei porcine africane. Potrivit corespondentului…

- Locuitorii judetului Suceava, in special cei din zona de munte, se confrunta destul de des cu pagube produse de ursi si mistreti, atat in randul animalelor domestice din gospodarii si stane, cat si pe terenurile agricole, livezi sau fanete.Inspectorul-sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai ...