Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii care dețin telefoane mobile echipate cu funcționalitatea Advanced Mobile Location – AML ar putea fi localizați de STS cu o acuratețe intre 5 și 50 de metri, atunci cand suna dupa ajutor la 112, potrivit unor noi funcționalitați care vor fi implementate in sistemul 112 pana la sfarșitul…

- Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența, care gestioneaza serviciul 112, ruleaza pe Windows XP, un software invechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii, poate ceda. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca e nevoie urgent de modernizare, scrie…

- ​500 de ambulanțe de urgența noi vor ajunge, pana la finalul acestui an, la Serviciul de Ambulanța și la SMURD, anunța Departamentul pentru Situații de Urgența. In total, 1.309 autospeciale vor ajunge la Serviciul de Ambulanța și SMURD. In cursul acestei saptamani, Inspectorarul pentru Situații de Urgența…

- La numarul de urgenta 112 au fost inregistrate 187 de apeluri, in data de 10 august 2018, in legatura cu mitingul diasporei din Piata Victoriei, se arata intr-un raspuns dat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale unei solicitari adresate de Digi FM si Deutsche Welle.

- Serviciul de urgența 112 va intra intr-o perioada de modernizare capitala. Serviciul de Telecomunicații Speciale care il gestioneaza a demarat o licitație pentru modernizarea și extinderea sistemului. Prin imbunatațirile aduse localizarea se va face mult mai precis, sistemul 112 va fi interconectat…

