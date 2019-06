Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema judeca marti un nou termen in procesul in care Darius Valcov, fostul consilier al premierului Dancila, contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie dictata in prima instanta. La primul termen instanta i-a acordat o amanare de 2 luni de zile pentru a-si angaja avocat.

- Darius Valcov, fost consilier onorific al premierului Viorica Dancila, este așteptat marți la instanța suprema, unde incepe apelul in dosarul in care a fost condamnat in prima instanța la 8 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, spalare de bani și operațiuni financiare sau acte de…

- Procesul angajarilor fictive in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la trei ani și jumatate de inchisoare și in care completul de 5 judecatori ar urma sa pronunțe sentința intarzie sa inceapa. Procesul era programat de la ...

- Magistratii instantei supreme au respins cererea procurorilor DNA de preschimbare a termenului din dosarul lui Darius Valcov. Astfel, urmatorul termen in cauza lui Valcov va avea loc pe 11 iunie, asa cum a stabilit initial instanta.

- La Curtea Suprema a amanat, marti, pentru 11 iunie, dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si actualul consilier al premierului Dancila, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.

- Cristi Borcea a fost dus luni seara la Spitalul Floreasca, iar o zi mai tarziu s-a intors la Penitenciarul Rahova. Fostul acționar al lui Dinamo trebuia sa ajunga marti la instanța suprema pentru a fi audiat in dosarul lui Neculai Onțanu, dar nu s-a mai prezentat, din cauza problemelor de sanatate.…

- Instanța suprema a amanat, marți, din nou, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese, urmand ca aceasta sa fie anunțata pe 3 aprilie.La termenul din ianuarie, procurorii…