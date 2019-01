Stiri pe aceeasi tema

- Career Bus este un proiect educational care isi propune sa ii ajute pe tinerii din comunitatile afectate de somaj sa se orienteze in cariera. Conceptul, propus de Armina Sirbu si Dragos Beldugan dupa 10 ani de antreprenoriat social, a castigat cea mai...

- Rezidenții straini in Italia nu mai pot circula decat 60 de zile cu autoturisme inmatriculate intr-un alt stat membru, dupa modificarea Codului rutier din aceasta țara. Masura afecteaza un numar mare de romani care circula cu autovehicule inregistrate in țara lor natala. Mai mulți romani au avut deja…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a transmis, sambata, un mesaj de Ziua Naționala, afirmand ca este intristat ca sunt colegi de-ai sai romani care iși vorbesc țara de rau in discursurile lor și iau parte la acțiuni menite sa discrediteze țara care i-a trimis in cel mai inalt for european.”Pentru…

- Turcia este "ingrijorata" de tensiunile dintre Moscova si Kiev in Marea Neagra si indeamna la evitarea escaladarii acestora, a subliniat luni Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Aflam cu ingrijorare vestile conform carora a fost deschis focul asupra…

- Intr-o familie de romani stabilita la Perugia, in Italia, a izbucnit recent un conflict conjugal care era sa se termine rau, a anunțat ilmessaggero.it . Dar unul dintre copiii cuplului i-a alertat la timp pe polițiști. Puștiul a sunat la 113, numarul de urgența al poliției, spunandu-le oamenilor legii…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a transmis luni seara, printr-un comunicat de presa, ca nava Nivin, pavilion Panama, se afla pe data de 7 noiembrie in drum spre portul libian Misurata venind din Italia.“Nava a primit un apel/solicitare de la centrul de cautare si salvare din Italia sa…

- Dupa ce a plecat sa munceasca in Italia, Traian Doru Duta a disparut din Torino, la inceputul lunii septembrie. De atunci, tanarul de 26 de ani ... The post Un roman a disparut fara urma in Italia. Apelul disperat al familiei: ”Ajutati-ma sa-mi gasesc fratele, va implor!” appeared first on Renasterea…