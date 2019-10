VW pregateste lansarea unui Touareg Coupe si pentru piata din Europa

Viitoarea versiune Volkswagen Atlas Coupe are mari sanse sa ajunga si pe piata din Europa sub numele de Touareg Coupe. Sub capota modelul american are doar motorizari pe benzina unde cel mai mic este 2.0 TFSI insa motoarele de top sunt cele FSI pe benzina cu… [citeste mai departe]