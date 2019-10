Apele minerale terapeutie de la Sângeorz-Băi. Consiliul Concurenţei solicită acces nediscriminatoriu Autoritatea a declansat, in 2018, o investigatie care vizeaza un posibil abuz de pozitie dominanta exercitat de HEBE SA in statiunea Sangeorz-Bai, prin refuzul acesteia de a incheia un contract de prestare servicii de furnizare a apei minerale terapeutice cu societatea Sind Tour Trading SRL, care detine hotelul "Somesul" din aceeasi localitate. Pentru a elimina ingrijorarile de natura concurentiala care au condus la declansarea investigatiei, HEBE a propus o serie de angajamente printre care si acela ca va valorifica in mod nediscriminatoriu resursele de apa minerala catre companiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

