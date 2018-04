Stiri pe aceeasi tema

- Criza deseurilor revine la Balti. Chiar in preajma Paștelui, curțile blocurilor au ajuns sa fie pline cu gunoi. Situatia nu este noua si se repeta periodic din 2015, in special atunci cand vremea se incalzește și cantitatea de gunoi creste.

- „Un pas in urma serafimilor” fost marele castigator al galei premiilor Gopo, productia cinematografica adjudecandu-si distinctiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu si cel mai bun actor in rol principal.

- Chiar daca Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a realizat venituri de aproape 220 milioane euro si un profit de circa 50 milioane euro in 2017, pistele si caile de rulare de pe Aeroportul Otopeni sunt pline de gropi.

- Peste 32 de meșteri populari in majoritate de etnie huțula au participat in duminica Floriilor la Festivalul oualor incondeiate de la Moldovița aflat la cea de-a 12-a ediție. Sala sporturilor din Modovița care a gazduit evenimentul a fost arhiplina aceasta ediție a festivalului fiind ediția cu cei mai…

- Noroi pana la glezne, carari inundate, moloz aruncat aiurea dar și mizerie și munți de coroane este ceea ce ii intampina pe cei care se duc la mormintele aparținatori de la cimitirul de pe strada Rodnei din Satu Mare. Și asta demonstreaza lipsa de interes al administratorilor de cimitire din municipiu.…

- Sambata 31 martie, timp de aproape patru ore, cinci consilieri locali si o femeie au curatat un cimitir din comuna argeseana Bradu, care ajunsese o adevarata groapa de gunoi. Dezamagita de modul cum arata cimitirul, plin de gunoaie si vegetatie uscata si satula de indolenta localnicilor, Alina Fratica…

- O multime de soferi au reclamat in ultimele saptamani problemele cauzate de nenumaratele gropi de pe cel mai circulat tronson de drum national din vestul tarii. Au inceput reparatiile pe soseaua Deva – Lugoj si pe celelalte drumuri nationale din zona de vest.

- Suspendat din fotbal pana in 2019, fiind acuzat de corupție, fostul președinte UEFA, Michel Platini, ataca: "Cine sunt clovnii care m-au impiedicat sa muncesc timp de patru ani?". Michel Platini nu-și gasește liniștea. Francezul, candva unul dintre marii jucatori ai lumii devenit președinte UEFA, a…

- Marea Zona de Gunoi din Pacific, o insula formata din deseuri din plastic si alti poluanti, care pluteste pe apele Pacificului de Nord, are dimensiuni mult mai mari decat se estimase anterior si creste exponential, conform unui raport stiintific publicat vineri, citat de DPA. Citește și: Marian…

- Miliarde de bucați de plastic, 80.000 de tone de deșeuri: imensul depozit de gunoi care plutește in Pacific este mult mai mare decat se credea, avand o suprafața de trei ori mai mare decat Franța, potrivit unui studiu publicat joi și citat de AFP. In condițiile in care producția de plastic…

- Drumul care leaga orașul Lipova de Timișoara a fost mai tot timpul unul destul de prost, plin de gropi. Acum, insa, acest drum este aproape impracticabil, cu gropi din metru in metru pe toata lungimea parții carosabile. Nu ne credeți? Va invitam sa parcurgeți albumul foto pe care l-am primit de la I.…

- Iubitorii de arta sunt invitati miercuri, 21 martie, la ora 13.30, la vernisajul primului eveniment din programul “Romania Centenar” derulat de catre Muzel Judetean de Istorie si Arta Zalau. Este vorba despre expozitia “Nationalism in artele plastice din Romania dupa 1918”, ce cuprinde portretele inaintasilor…

- Buncare de gunoi burdusite cu saci cu pastile – asta au gasit politistii locali suceveni solicitati sa intervina pentru solutionarea unui blocaj auto, intr-o zona ultracentrala a Sucevei.Uimitoarea descoperire a fost facuta miercuri dupa-amiaza, in parcarea de pe strada Ion Voda Viteazu (in ...

- Dacia Papuc transformata in ghena de gunoi in parcarea de la Kaufland a disparut. In lipsa unui comunicat sau a unei informari, putem presupune ca fotografia publicata in numarul de miercuri al cotidianului Monitorul de Suceava a fost suficient de convingatoare pentru a-i determina pe cei de la ...

- Asemenea drogurilor, exista alimente care dau dependenta! Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, odata ce le gustam, nu mai putem trai fara ele. Cercetatorii de la Universitatea de S...

- Imagini care frizeaza ridicolul au fost surprinse ieri in parcarea de la Kaufland de reporterii cotidianului Monitorul de Suceava.In spatele sediului Politiei municipiului Suceava este parcata o Dacia Papuc, cu numar de Covasna, plina ochi cu gunoaie. Si cum hartiile, pungile si celelalte lucruri ...

- S-au mutat din oraș ca sa scape de poluarea și de galagia din oraș, dar au nimerit langa adevarate gropi de gunoi. Localitațile limitrofe Timișoarei se dezvolta pe zi ce trece, iar constructorii par sa nu țina cont de ce lasa in urma. Autoritațile vor sa le vina de hac cu camere de supraveghere. Intre…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, vineri, ca un incendiu a izbucnit in interiorul unei hale situate pe strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov. Suprafata pe care se manifesta incendiul este de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in interiorul unei hale aflate in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov, in interior aflandu-se substante inflamabile. ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca incendiul a fost localizat, neexistand victime.

- Prietenia este un lucru special si extrem de valoros, tocmai din acest motiv ne alegem prietenii cu grija si nu ne punem increderea in oricine. Iata un top al zodiilor in care nu ar trebui sa ai incredere niciodata intr-o relatie de prietenie si pe care nu ar trebui sa le consideri amice cu ...

- Familia unui barbat de 80 de ani din Santandrei a anunțat dispariția acestuia, principala banuiala fiind ca batranul a cazut in apele reci ale paraului Cerna, care curge in apropierea locuinței. Pe malul apei, rudele batranului au gasit șapca purtata de acesta și au anunțat imediat autoritațile.…

- Gunoaiele dintr-un depozit neconform care trebuia inchis de anul trecut s-au reaprins in cursul zilei de duminica, 4 martie. In urma cu un an, chiar inainte de a fi inchis oficial, depozitul din Maldaresti, cel in cauza, a luat foc, poluand si intoxicand cu fum mii de oameni care locuiesc in zona, timp…

- Gunoaiele dintr-un depozit neconform care trebuia inchis de anul trecut s-au reaprins in cursul zilei de duminica, 4 martie. In urma cu un an, chiar inainte de a fi inchis oficial, depozitul din Maldaresti, cel in cauza, a luat foc, poluand si intoxicand cu fum mii de oameni care locuiesc in zona, timp…

- Levigatul curge de jumatate de an, statia de epurare inca nu functioneaza FOTO/VIDEO Levigatul de la Pata Rat curge deja pe o lungime de 150 m, intre Muntele de Gunoi și Centura de Diamant, arata activistii de mediu. Conform activistilor, levgatul este de patru ori mai mult decât în…

- Conform BrightSide, mixul dintre scorțișoara și miere este un fel de poțiune minune care face schimbari de necrezut in organismul tau. Adevarate minuni se produc in organismal tau dupa o perioada in care ai luat in fiecare dimineața cate o lingurița din acest amestec. Iata beneficiile mixului: Previne…

- De cele mai multe ori, aruncam orice in coșul de gunoi, fara sa ne gandim ca putem polua serios mediul. Iata ce obiecte n-ar trebui sa mai ajunga in container niciodata, scrie realitatea.net.

- Un tata și-a ucis cu brutalitate copilul, apoi i-a pus trupul intr-un sac de gunoi. Un tata din Chicago este acuzat ca aproape și-a decapitat fiul cel mai mic, dupa ce trupul baiatului a fost descoperit intr-un sac de gunoi din casa lor, scrie libertatea.ro.

- In urma cu cațiva ani, Dan Negru se afla in tribunele unui meci Barcelona-Chelsea. Atunci i s-a intamplat sa primeasca un pumn de la un microbist infocat! Iar povestirea este de-a dreptul savuroasa!

- Luni, 19 februarie, Colegiul National Militar "Stefan cel Mare" Campulung Moldovenesc a fost gazda evenimentului creat de Fortele Navale Romane pentru promovarea carierei militare. Scafandrii militari de mica si mare adancime, luptatorii pentru operatii speciale si infanteristii marini ...

- Un muncitor de la Directia de Drumuri si Poduri Craiova a turnat asfalt intr-o groapa plina cu apa de pe DN 56, Craiova – Calafat, fiind filmat de catre un participant la trafic, care a postat pe internet isprava olteanului. ...

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Buzau – Biroul Investigatii Criminale, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un barbat in varsta de 40 ani, din Buzau, banuit de comiterea mai multor furturi. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in perioada ianuarie –…

- Pe parcursul celor aproape doi ani in care activitatea depozitului a fost analizata de autoritațile de mediu, s-au realizat 4 studii de dispersie care au demonstrat fara niciun fel de dubiu ca activitatea depozitului NU afecteaza calitatea factorilor de mediu și nici sanatatea populației

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara, la Antena 3."Eu cred ca cel mai importat e ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara. Nu e suficient. Trebuie facuta o ancheta rapid, stabilit daca probele de aseara sunt adevarate,…

- In contextul in care vorbea despre taxa de salubrizare (VEZI AICI), primarul Sectorului 4 a subliniat ca in prezent serviciul de ridicare gunoi, curațenie stradala și deszapezire este efectuat cu mijloacele interne ale Primariei, dar in curs de derulare este o licitație pentru ca toate aceste servicii…

- Strazile din Balti nu mai scapa de gunoi, iar zapada topita le da si mai mari batai de cap locuitorilor. Acestia spun ca in ultimele zile, orasul s-a transformat intr-o adevarata mocirla.

- Scandal fara sfarsit in jurul gropii de gunoi din vestul Capitalei. Garda de Mediu a amendat si a suspendat activitatea firmei care se ocupa de depozitul de la Chiajna, dupa ce oamenii s-au plans, din nou, de mirosul insuportabil.

- Un adevarat focar de infecție a rasarit la marginea satului Sebeșel din comuna Sasciori, unde la aproximativ 100 de metri de casele oamenilor, a fost improvizata, chiar de catre primarie, o groapa de gunoi. Un localnic de pe valea Beiului ne-a trimis mai multe imagini foto video, insoțite de un mesaj…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un magazin de mase plastice (magazinul economic) din Piața Centrala a municipiului Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Podul Inalt” Vaslui, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Un tren care transporta mai multi politicieni amernicani la o reuniune a Partidului Republican s-a izbit cu o camioneta de gunoi care trecea calea ferata.Potrivit The Independent, in tren o persoana a fost ranita, iar in camioneta, șoferul a fost ucis, iar alți doi oameni raniți.

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, relatarile de la fata locului vorbind despre existenta unui numar neprecizat de raniti, transmit agentiile internationale de presa, confor Agerpres.Trenul…

- Ionuț Balan și-a pierdut degetul mic la serviciu, in urma unui accident. A mers imediat la spital. "Am bagat degetul in gheata, am zis ca pot sa-l recuperez. M-am dus la urgenta, cei de la urgenta l-au pus deoparte ca nu era medicul plastician de garda, m-au curatat putin si m-au trimis acasa,…

- Dupa 10 luni de explorari intensive, savantii mexicani au descoperit cel mai mare sistem de pesteri subacvatice, un labirint de aproape 350 de kilometri care nu este doar o minune a naturii, ci este si o descoperire arheologica importanta cu privire...

- Soarta crunta pentru o ingrijitoare a Spitalului Județean Tulcea, care a fost calcata de mașina de gunoi. Femeia a vrut sa traverseze strada, insa a fost strivita de șoferul unei mașini de la serviciul de salubritate care nu s-ar fi asigurat cand a dat cu spatele. Accidentul mortal a avut loc, joi dupa-amiaza,…

- ''Prima groapa comuna a fost localizata sambata. Ea continea osemintele a noua persoane'' si se afla intr-o zona rurala aproape de o plantatie de bananieri, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul autoritatilor judiciare, sub acoperirea anonimatului. Ulterior, in cursul zilei, o alta sursa…

- Ramasitele pamantesti a cel putin 32 de persoane au fost descoperite in gropi comune in statul mexican Nayarit (centru-vest), au anuntat marti autoritatile locale..''Prima groapa comuna a fost localizata sambata.

- O persoana din mediul on-line a sugerat faptul ca Lidia Buble se imbraca foarte prost, mai exact “de la gunoi”. Artista nu a fost deloc afectata de critici, ba din contra. A oferit un raspuns elegant, care a surprins pe toata lumea. A A

- Dupa ce un cetațean a postat o groapa ilegala de gunoi de pe raza comunei Turburea, pe o rețea de socializare, acuzand ca autoritațile ar fi dispus ca deșeurile sa fie ingropate in zone mai greu accesibile, Garda de Mediu Gorj nedeplasandu-se la verificari, un alt depozit similar a fost fotografiat…

- Un barbat in varsta de maxim 40 de ani și-a pierdut viața joi, in Capitala. Trupul neinsuflețit al acestuia a fost vazut plutind pe lacul din Parcul IOR. Din primele informații, se pare ca trupul barbatului a fost zarit la aproximativ 20m de mal. Scafandrii au acționat imediat, recuperand cadavrul.…

- O groapa de gunoi in toata ”splendoarea” a rasarit la marginea unuia dintre cele mai frumoase trasee din județul Alba, intre Rachita și Strungari (comuna Pianu). La marginea DJ 704 A, intr-o zona impadurita, oamenii au inceput sa arunce gunoaie, o practica zilnica, dupa cat se pare, ținand cont de cantitatea…

- „Coșul de gunoi al magazinului Profi City de pe Bulevardul Transilvaniei, mana cereasca pentru oamenii nevoiași.” a scris, pe facebook, albaiulianul Cosmin Szekely, autorul fotografiilor. Post-ul Alba Iulia: Coșul de gunoi al unui supermarket, binecuvantare pentru oamenii strazii apare prima data…