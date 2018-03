Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis pentru județul Cluj o avertizare hidrologica COD PORTOCALIU de inundații. Avertizarea este valabila incepand de duminica,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea desfașoara la aceasta ora (12.45) un exercițiu cu forțe și mijloace in teren, mai exact la Școala Ion Basgan (nr 2) din municipiul Focșani. Participa pompierii de la Detașamentul de Pompieri Focșani cu 2 autospeciale de stingere cu apa…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Concurs anulat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj in urma unei contestatii. Candidatul nemultumit a semnalat faptul ca nu a inteles foarte clar ca o intrebare putea sa aiba chiar si trei variante de raspuns. Ca s...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru salvarea a șapte persoane, printre care și un copil, care sunt incunjurate de ape la os tana intre Mandra și Șercaia. Anunțul a fost facut de catre secretarul de Stat, șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat.…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- UPDATE Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis inchiderea unei portiuni de drum pe DN 10, din cauza faptului ca apa a ajuns foarte aproape de partea carosabila. De asemenea, este foarte posibbil ca in zona respectiva apele sa creasca, iar circulatia ar deveni imposibila.…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- • Caștigatoarea de 10 a cazut la manechin Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Lt.col.Dumitru Petrescu” al Județului Gorj se afla intr-un scandal imens legat de promovarea unor apropiați ori rude de-ale unor șefi din instituție, la doua concursuri pentru doua posturi vacante din cadrul…

- Autoritațile locale sunt in alerta, dupa ce ploile abundente au inceput sa creeze probleme. La Vama Buzaului sunt inundate șapte gradini in satul Acriș. La fata locului sunt primarul, viceprimarul și mai mulți locuitori care acționeaza cu utilaje și saci cu nisip. La Teliu, este inundata o gradina,…

- Cateva gospodarii au fost inundate, marti, in Dambovita, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) anunta ca nu sunt probleme deosebite. Pompierii intervin in sprijinul celor care au gospodariile inundate si ii ajuta sa scoata apa din curti si locuinte. ''Detasamentul…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Traficul rutier a fost reluat sambata pe DJ 503, drum care trece prin localitatea teleormaneana Draganesti Vlasca, cel mai grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Conform sursei citate, apele sunt in…

- In conformitate cu adresa Ministerului Apelor si Padurilor, respectiv a evolutiei situatiei meteorologice, tendintei de incalzire si posibilitatea caderilor de precipitatii sub forma de ploaie, prefectul Vasile Moldovan, in calitate de presedinte al CJSU Maramures, a solicitat luarea unor masuri de…

- Un accident grav, cu cinci victime încarcerate, a avut loc în aceasta dimineața la Draguțești, în județul Gorj. Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Serviciul Județean de Ambulanța au intervenit la fața locului.

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 267 de voturi “pentru” și nicio abținere sau vot “impotriva”, ordonanța de urgența privind sistemul de avertizare a populației in situații de urgența Ro-alert. Sistemul va fi implementat de Departamentul de Situații de Urgența din MAI, cu ajutorul Serviciului…

- O automacara pe care pompierii militari o pot folosi pentru stingerea incendiilor sau pentru salvarea victimelor aflate chiar si la ultimul nivel al unui bloc turn cu pana la 14 etaje a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara si a fost prezentata oficial miercuri,…

- Un autobuz a intrat in coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, in conditiile in care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultand o victima incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. O ambulanta care transporta…

- Potrivit datelor comunicate de catre Administrația Naționala de Meteorologie, in acest moment municipiul Giurgiu se afla sub cod galben de ninsori, insa incepand de maine, 28 februarie 2018, de la ora 06:00 la ora 20:00 orașul Giurgiu se va afla din nou sub incidența codului portocaliu de intensificari…

- Autoritatile din Arges au decis, marti, suspendarea cursurilor in toate cele peste 500 de unitati de invatamant, incepand de marti dupa-amiaza pana joi seara, din cauza viscolului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Prefecturii Arges, din cauza gerului, a ninsorii abundente si…

- O lovitura de aruncator de calibrul 82 milimetri, care provine din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita pe un santier din orasul Targu Neamt, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.Citeste si: Noutati pentru soferi:…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- O tanara in varsta de 17 ani, din Targu Jiu, a ales sa fie salvator voluntar. Andreea Danaricu s-a inscris in proiectul „Salvator din pasiune", desfasurat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IS...

- Vremea severa afecteaza si judetul Galati, pentru urmatoarea perioada fiind emise doua avertizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00, si Cod portocaliu de ger, valabil in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 1 martie, ora 10.00.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- In jurul orei 03:30, un apel la 112 indica un incendiu la un spațiu de depozitare din Paleu. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea. „In urma efectuarii recunoașterii, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta la o…

- In ziua de 11 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea Bascov, pentru…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) intervine la aceasta ora pentru scoaterea unei persoane care a fost prinsa sub o masina, in orasul Zarnesti. Se pare ca omul incerca sa iși repare mașina acasa, in Tohanița, moment in care autoturismul a cazut peste el. Din pacate, conform purtatorului…

- UPDATE: Ulterior s-a aflat ca este vorba despre un localnic, mai exact un barbat in varsta de 42 de ani, din localitatea Covasanț și care, pe fondul unei certe violente cu nevasta, ce se pare ca nu fusese de acord cu faptul ca soțul cumparase un TIR, a hotarat sa termine cu lumea aceasta și a plonjat…

- Doua incendii s-au manifestat astazi in orașul Marașești. Primul, in jurul orei 15.00, a afectat un autoturism. Cel de-al doilea s-a produs, in jurul orei 16.00, la transformatorul unei locomotive. In ambele cazuri a intervenit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Marașești.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba aduce la cunostinta o serie de reguli de comportare in caz de ger si ninsori abundente. Potrivit statisticilor ultimilor ani, perioada ianuarie – februarie se caracterizeaza prin precipitatii mai abundente sub forma de ninsoare, precum…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din Mosnita Veche. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, o autoscara mecanica, o autocisterna, o autosanitara SMURD, un ofiter si 16 subofiteri.…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Reprezentații ISU au transmis initial ca barbatul a fost scos de sub tramvai fara semne de viata, iar ulterior au revenit cu precizari.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Accident grav joi seara in Municipiul Targu Jiu, pe Strada Victoriei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea a doua victime. Revenim cu detalii....

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila va avea loc miercuri, in intervalul orar 10:00 - 11:00. Potrivit IGSU, in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru verificarea functionarii…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare în timp real, prin telefonul mobil, în cazul unor evenimente grave, va începe sa funcționeze din ianuarie anul

- UPDATE: Potrivit ISU, persoana care intrase in stop cardiorespirator a decedat. Un accident grav s-a petrecut vineri noapte pe un drum forestier din zona Certege, Coasta Vascului, pe raza orașului Cimpeni. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Alba, un autoturism de teren cu patru oameni la bord…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vine in sprijinul cetațenilor cu cateva sfaturi pentru a evita eventualele situații de urgența in perioada sarbatorilor de iarna. Specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș recomanda urmatoarele…

- In anii precedenti, in perioada sarbatorilor de iarna, proprietatea individuala a fost cea mai afectata de flacarile scapate de sub control. Dintre imprejurarile si cauzele care au declansat incendii in intervalul mai sus mentionat, amintim: sacrificarea animalelor si utilizarea focului deschis in curti,…

- Autoritatile din judetul Bacau au activat luni, in jurul pranzului, Planul rosu de interventie in urma unui accident rutier grav produs pe raza localitatii Barsanesti. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), zece persoane au fost ranite, iar o alta a ramas incarcerata…

- Ninsorile care cad de noaptea trecuta au lasat 17 localitati din sapte raioane fara curent electric. Anuntul a fost facut de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.De asemenea, precipitatiile i-au scos scos la munca pe drumarii Intreprinderii Municipale Exdrupo.