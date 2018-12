Apel umanitar: Vladut crede in Mos Craciun si are nevoie de ajutorul nostru!

Stiri pe aceeasi tema

- Au trebuit sa intervina pompierii, la solicitarea reprezentanților Garzii de Mediu din Timiș pentru a opri cenușa cu jeturi de apa. Prefectul de Timiș, Eva Andreaș, alaturi de șefa Garzii de Mediu Timiș, Alina Calușeru, au ridicat aceasta problema in Colegiul Prefectural. Reprezentanții Garzii…

- Ministerul Sanatatii anunta ca rezultatele preliminare al controlului efectuat la Ambulanta din Craiova si la Spitalul de Urgenta din oras arata ca au fost respectate procedurile de catre medicii care s-au ocupat de cazul fotbalistului Ilie Balaci.

- Un tanar de 18 ani din localitatea Tudor Vladimirescu, a fost ranit, suferind arsuri pe circa 50 la suta din suprafata corpului dupa ce i-a explodat in fata un cazan de tuica. Deflagratia s-a produs in curtea casei sale. "In urma exploziei, tanarul a suferit arsuri grave, gradele 2 si 3, pe…

- Tehnica utilizata in cadrul unui studiu clinic ''revolutionar'' a prevenit pierderea vederii la doisprezece dintre cei paisprezece participanti fara complicatii. Vederea mai multor pacienti s-a imbunatatit, iar sase dintre acestia au reusit sa identifice peste cinci litere in cadrul testelor…

- Holban este acuzat de tentativa de omor dupa ce, in dimineata zilei de 28 ianuarie 2017, in jurul orei 4.30, l-ar fi injunghiat pe politistul Iulian Dorel Dumitras. Acesta din urma, angajat al unei structuri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, ar fi fost agresat inainte de se prezenta…

- Diagnosticul de febra tifoida nu se sustine inca in cazul pasagerului care se afla la bordul unei aeronave ce a aterizat marti seara pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti. Asa sustine medicul Stefan Lazar de la Spitalul „Victor Babes” din Capitala, unde se afla internat barbatul de 62 de ani.

- Medicul Stefan Lazar de la Spitalul „Victor Babes” a declarat, miercuri, referindu-se la pasagerul suspect de febra tifoida de la bordul unei aeronave care a aterizat pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, ca „nu s-ar sustine acest diagnostic”. „Pacientul a fost examinat aseara. S-au luat analize.…