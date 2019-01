APEL UMANITAR: Doi ochi rotunzi şi negri doresc să vadă lumina zilei Iata povestea micutului luptator: "Totul a inceput cu un vis! Acela de a avea un bebe.

Dorinta a fost atat de mare incat Dumnezeu a horatat sa-mi trimita doi bebelusi. Eram atat de mandra de burtica mea perfect rotunda incat radiam de fericire prin toti porii. Cosmarul a inceput intr-o seara de vineri, 6 octombrie, cand mi s-au rupt membranele. Aveam 27 de saptamani, era mult prea devreme. Am sunat medicul care imi monitorizase sarcina si mi-a spus sa ma duc de urgenta la spital pentru ca ea nu era in Bucuresti si nici sectie de terapie intensiva nu aveau la spitalul unde… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 11 ani din Sinaia a ajuns in stare grava la spitalul din Brasov, dupa ce a fost tratata cateva zile la Sinaia pentru o infectie puternica. Aici, fetita a eliminat un tifon, cel mai probabil uitat in corpul ei in urma cu un an, cand a fost operata de apendicita. Mama fetitei a declarat ca…

- UPDATE ora 16:45 – Pacienta de 64 de ani, aflata in coma neurologica, a fost preluata de echipajul medical trimis la fata locului si se afla in drum spre spital. Dr. Carmen Piseru, medicul de pe ambulata de terapie intensiva: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/25-ian-rdj-17-C-Piseru.mp3…

- Primul copil nascut in Italia in 2019 este fetița unei familii de romani. Parinții au numit-o Aurora. Fetița s-a nascut la ora 02:19 pe 1 ianuarie, la Torino, și este primul copil al parinților in varsta de 32 de ani și, respectiv, 29 de ani, potrivit presei italiene, citata de Hotnews . La nastere,…

- Marian Tudor este dovada vie ca Dumnezeu lucreaza prin oameni. Are 40 de ani și o energie capabila sa mute munții din loc. A transformat parohia Gagești, in care slujește din 2016, unde nici un copil nu mergea duminica la slujba, intr-un loc cald, unde sarbatorile au acum alta insemnatate pentru copiii…

- Vaduva regretatului coregraf Cornel Patrichi a avut de suferit de sarbatori din cauza unei firme de curierat. Aceasta nu i-a livrat la timp pachetul cu bunatațile pentru masa de Craciun. Cornelia Patrichi, vaduva coregrafului Cornel Patrichi, s-a stabilit de ceva vreme in Italia, acolo unde locuiește…

- 1.004 transplanturi hepatice s-au realizat pana acum in Spatiul Romanesc, la centrele din Bucuresti, Iasi si Chisinau. Acesta este termenul utilizat de medicii echipelor de transplant atunci cand se refera la cele trei centre: Spatiul Romanesc. Iata ca la Centenar avem si motive de mandrie: Romania…

- Tatal copilului povesteste firul evenimentelor. "Pe data de 28 octombrie, dimineata, am sunat la ambulanta, copilul acuza dureri la urechi. Dupa vreo 40 si ceva de minute a venit o ambulanta, s-au uitat la copil si ne-au spus ca 'va dam un bilet de trimitere si sa imi spuneti daca vreti transfer…

- Lui Lodi (Paul Wood), un un tanar american disgnosticat cu cancer la creier, zilele ii erau numarate, dupa ce medicii i-au pus diagnosticul ingrozitor. Tanarul se resemnase si astepta sa moara in orice moment, dupa ce a aflat ingrozitorul "verdict" al medicilor: tumora la creier. "Aveam dureri…