Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 august a.c., in jurul orei 08.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat de 23 de ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Stupina, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Un barbat din Giurgiu s-a spanzurat dupa ce a sechestrat și violat fetița in varsta de 11 ani a iubitei sale.Polițiștii din comuna Baneasa au fost sesizați, miercuri, de catre un barbat, cu privire la faptul ca vecinul sau s-a spanzurat. O echipa a mers la fața locului și a constatat ca cele…

- La data de 1 august a.c., ora 07.42, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la data de 31 iulie a.c., ora 23.00, o minora, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu catre comuna Nereju, sat Bradacești. Minora a fost […] Articolul…

- Oamenii legii se afla, in continuarea, la domiciliul barbatului din Caracal, suspect ca ar fi ucis mai multe persoane si le-ar fi ascuns cadavrele. Potrivit martorilor adunati in fata locuintei suspectului, circula informatia conform careia cele doua fete disparute, de 15 si 19 ani, s-ar afla printre…

- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinesti, din cauza curentilor marii, a fost batut de iubitul tinerei. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Polițiștii au fost sesizați astazi, la ora 15.06, prin apel 112, in legatura cu producerea unui accident de munca. Potrivit Biroului de presa al IPJ Vrancea, pe raza municipiului Focșani, in zona SUD, un barbat a cazut pe pe schela, de la aproximativ 4 metri. Acesta a fost luat de Ambulanța, in vederea…

- La data de 5 iulie 2019, polițiștii din Sebes au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier ușor, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 67C, pe raza localitații Sasciori. Un barbat de 63 de ani, din localitatea Petrești in timp ce conducea un tractor nu s-a asigurat la schimbarea direcției…