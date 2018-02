Stiri pe aceeasi tema

- Edwin Jackson, aparatorul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a incetat din viata la varsta de 26 ani, in urma unui accident rutier produs duminica, informeaza agentia EFE. Jackson calatorea la bordul unui vehicul Uber, pe o autostrada din Indiana, in momentul in care a inceput…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- „In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 11:10, un barbat in varsta de 44 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, in localitatea Spini, in direcția Oraștie-Deva, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul condus de un barbat de 43 de ani, care circula in fața sa și…

- Polițist injunghiat in fața spitalului, la Iași, dupa ce a mers in club impreuna cu prietena lui. Barbatul, care a fost angajat al Serviciului de Actiuni Speciale, a fost urmarit și atacat de un individ cu care s-a certat. Polițistul a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Un accident rutier neobisnuit a avut loc in aceasta dimineata, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta.Din cauze, deocamdata, necunoscute un autoturism s a infipt in gardul unei societati comerciale de pe marginea variantei de ocolire a municipiului.Probabil, tot din cauza vitezei cu care circula,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Un tanar este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier pe DN1, intre Cut si Cunta, in judetul Alba. S-a rasturnat cu masina pe care o conducea sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, in 24 ianuarie, in jurul orei 17.45, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident…

- „Scorpion” și „Makarov”, pistoalele folosite de killerii din țara noastra, sunt fabricate și asamblate peste Nistru În noaptea de Craciun pe stil vechi, un tânar de 25 de ani a fost omorât cu sânge rece, iar altul, cu doi ani mai în…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Drame mai mici sau mai mari au loc periodic in familiile botoșanene și sunt cunoscute mai mult sau mai puțin de publicul larg. Și pare-se ca nenorocirile ii lovesc mai ales pe oamenii saraci.

- Un accident teribil s-a produs in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au derapat și s-au ciocnit violent pe o autostrada, iar intamplarea a fost filmata de un roman care se afla in apropiere.

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Romania Tv.Parchetul…

- Roman de 29 de ani, mort intr-un accident rutier in Italia. Tanarul se pregatea sa devina tata pentru prima oara. Prietenii sunt in stare de șoc. Sorin Truica, din Dolj plecase peste hotare sa munceasca pentru famila sa. „Era un baiat extraordinar de bun, plecase in Italia cu acte, era șofer, trebuia…

- Interlopul Marian Dragos Stoican a lasat un gol imens in sufletele tuturor celor pe care il cunosteau. La scurt timp dupa ce s-a aflat ca s-a stins din viata pe pagina lui de Facebook au aparut o multime de mesaje sfasietoare.

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Politistul Marian Godina a avut o reactie critica pe Facebook cu privire la faptul ca pedofilul care a agresat doi frati intr-un lift este politist si nu a fost recunoscut mai repede de colegi. Acesta arata ca „ii este jena” si ca nu-si explica cum „a ajuns asemenea individ bolnav sa lucreze in politie.…

- Accident rutier intre localitatile Poroschia si Tiganesti in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in urma cu putin timp, intre localitatile Poroschia si Tiganesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir.…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Valea Oltului, in judetul Sibiu, pe DN7 Sibiu ndash; Ramnicu Valcea, la kilometrul 244, in zona localitatii Lazaret. In eveniment au fost implicate doua masini, iar sase persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in coma. Potrivit Centrul Infotrafic…

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN11 Brasov-Bacau, la iesirea din localitatea Ozun. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident…

- Accident grav la Moscova, unde un autobuz a intrat intr-o stație de așteptare. Trei oameni au fost raniti. Potrivit primelor informatii, vehiculul a ricosat dupa ce a fost lovit de un autoturism.Ambii soferi implicati in accident sunt audiati de politisti.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta intre localitatile Murtaflar si Siminoc. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta o persoana a fost ranita in accident. ...

- In urma unui accident rutier petrecut in ajunul Craciunului la Iasi, o tanara studenta a fost ranita si acum are nevoie de sange. Rudele si prietenii s-au mobilizat si au lansat o campanie pe Facebook. Nu conteaza grupa sangvina, important e sa se doneze. "Tanara Ioana-Cezara Bucataru are nevoie urgenta…

- Nicoleta, una dintre ispitele de la “Insula Iubirii”, s-a speriat teribil in Ajunul Craciunului. Tanara a fost implicata intr-un accident rutier, insa, din fericire, a scapat cu bine. Prin intermediul contului personal de socializare, bruneta a tinut sa le multumeasca persoanelor care au sarit in ajutorul…

- Sase persoane au fost ranite în urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, în zona localitatii Pojorâta din judetul Suceava, traficul rutier în zona desfasurându-se pe un singur fir, alternativ,

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta in zona podului IPMC. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme. Nu au fost persoane ranite in accident. Sursa foto: Facebook InfoTrafic Judetul Constanta ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in apropiere de localitatea Lazu, judetul Constanta. O masina este rasturnata pe banda a doua a carosabilului. Traficul in zona este blocat.Sursa foto: Facebook INFO TRAFIC jud. Constanta ...

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat de 33 de ani, Imtiaz Mohammed, a murit intr-un accident tragic. Cu putin timp inainte ca barbatul sa isi dea ultima suflare, prins intr-un morman de fiare, si-a sunat sotia pentru a o anunta ca vine acasa.

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc in comuna Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Un pieton a fost ranit grav.Potrivit primelor informatii, soferul autoturismului a fugit de la fata locului. ...

- In cursul acestei nopti, un accident rutier a avut loc la intesectia strazii Caragiale cu strada Corbului. Un autoturism marca Mercedes a intrat intr un vehicul marca Dacia Logan, parcat pe bordura. Masina, distrusa in totalitate, a ajuns intr un copac. ...

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in apropiere de Universitatea de Medicina si Farmacia „Grigore T. Popa” (UMF) din municipiul Iasi. Din primele informatii, se pare ca doua masini s-au tamponat violent. Unul dintre autoturisme a parasit carosabilul si a patruns pe trotuar, ranind grav…

- UPDATE ora 06:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, circulatia pe DN15Bacau – Piatra Neamt s-a reluat in conditii normale. Din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un pieton si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un pieton (barbat, de aproximativ 65 de ani) si un autoturism, circulatia pe DN15 Bacau – Piatra Neamt este oprita pe ambele sensuri in zona localitatii nemtene Zanesti.…

- Un accident grav a avut loc in urma cu ceva timp in comuna argeșeana Maracineni, in zona SMA, pe sensul Pitești – Mioveni. Au fost implicate doua autoturisme și o motocicleta. La fața locului au intervenit o autospeciala, un echipaj SMURD și doua ambulanțe. Din pacate, motocilcistul a decedat. Circulația…

- Facand referire la cazul de la Suceava, unde un politist de la Actiuni Speciale a fost ranit la cap si la brat, dupa ce a fost atacat cu o sabie, Bogdan Despescu a anuntat faptul ca omul legii nu purta casca de protectie in momentul incidentului. Seful Politiei Romane a confirmat ca agentul ranit a…

- Patru persoane aflate intr-o caruta au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza pe DN 12, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru Agerpres ca din primele…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi in centrul municipiului Galati, la intersectia strazilor Brailei cu Traian, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin. ‘La intersectia strazii…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane și avarierea semnificativa a doua autoturisme, a avut loc, joi seara, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Pentru descarcerarea unuia dintre raniți a intervenit detașamentul de pompieri de la ISU Alba. Revenim cu amanunte

- Un bolid de lux marca Porsche Panamera s-a facut praf, astazi, intr-un grav accident rutier produs in zona localitații Baia din județul Tulcea. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului Porsche,...

- Un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite in urma unui accident petrecut sambata dupa amiaza in judetul Dolj, politistii incepand verificarile pentru a stabili cauzele evenimentului rutier.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la iesire din Constanta spre Palazu Mare. Doua masini au intrat in coliziune. Un echipaj al Politie si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean se afla la fata locului.Potrivit medicilor, in urma evenimentului a rezultat ranirea unui minor.…

- Un sofer de 51 de ani a murit joi in urma unui accident rutier petrecut pe DN 24D, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Crina Dragu. Potrivit sursei citate, soferul autoturismului nu a adaptat viteza la carosabilul umed din cauza ploii si a intrat pe sensul…