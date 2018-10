Apel pentru participare la vot! Dragi turdeni, va amintim ca referendumul la care ne vom putea exprima opțiunea ca, prin Constituție, familia sa fie recunoscuta ca uniunea dintre un barbat și o femeie, pe dreptul și indatorirea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

- La finele lunii august, administrația locala din Campia Turzii a demarat ample lucrari de modernizare a strazii Ion Agarbiceanu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ADVERTORIAL. Atunci cand ai senzația ca problemele ca te copleșesc, iar sarcinile pe care trebuie sa le indeplinești par ca nu se mai termina, ce poate fi mai placut decat sa te retragi intr-un loc in care natura este mai darnica decat oriunde, iar cei din jur fac tot ce le sta in putința ca iți asigure…

- MESAJE DE SFANTA ANA. In fiecare an, pe 9 septembrie o sarbatorim pe Sfanta Ana. Milioane de romani ii poarta numele, iar mai jos va prezentam cateva idei de mesaje pe care sa le trimiteti persoanelor dragi.

- Targoviștenii sunt rugați sa ajute la gasirea lui Gogu, un cațeluș care s-a pierdut in aceasta seara. „Dragi prieteni din Post-ul L-ați vazut pe Gogu? Simpaticul patruped s-a pierdut, astazi, in Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pentru a petrece vacanța in siguranța, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș recomanda: Dragi copii, Nu intrati in discutii cu persoane necunoscute, indiferent de pretextul folosit de acestea! Nu deschideți ușa persoanelor necunoscute, indiferent de pretextele invocate și nu oferiți detalii…

- Acum e mult mai usor sa faci o surpriza dulce unei persoane dragi sau sa-ti procuri chiar propriul tort aniversar. Si nici nu trebuie sa stai la coada! In goana de zi cu zi, cand timpul pare sa se fi comprimat, iar treburile par sa nu se mai termine, fiecare minut liber conteaza. Iar noile tehnologii…

- Horoscop 9 iulie 2018. Taurii au de pierdut, daca trec peste cei dragi Horoscop 9 iulie 2018 – Berbec Poate fi o zi in care sa ai nevoie de mai multa rabdare, dar și sa iți construiești o judecata corecta in orice situație, fara exagerari și fara interpretari personalizate. Horoscop 9 iulie 2018 – Taur…

- Zeci de jurnalisti si directori care lucrau pentru cotidianul turc Zaman au fost condamnati vineri de un tribunal din Ankara la 10 ani de inchisoare, fiind acuzati de legaturi cu incercarea de lovitura de stat care a avut loc anul trecut in Turcia, anunta Amnesty International,