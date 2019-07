Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui document OFICIAL al MT (prezentat la CM POIM în iulie 2019) din lista proiectelor majore ce vor fi transmise la CE în 2019 fac parte: 1.Autostrada - Sibiu - Pitești (1,4,5) 2.Drum Expres - Pitești-Craiova 3.Material rulant 4.Modernizarea liniei…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca in ultimele 24 de ore, interval orar in care au fost emise * 12 avertizari Cod Roșu* și *2 Cod Portocaliu* pentru fenomene meteo periculoase, de tip *Now Casting,* cu intensificari ale vantului care local au atins viteza de 110 km/h in 20 de județe…

- Frontiera Nadlac II de pe autostrada are deschise șapte artere de control pe sensul de ieșire din țara. La celelalte Puncte de Trecere a Frontierei – Nadlac I, Turnu și Varșand – pe sensul de ieșire, se așteapta doar 10 minute pentru control, potrivit aceleiași aplicații. Pe sensul de intrare in țara…

- Prezent intr-o vizita in judetul Arad, Razvan Cuc a spus, referitor la stadiul realizarii centurii orasului Timisoara, ca se inregistreaza o intarziere in etapa de depunere a proiectului tehnic de catre firma care il realizeaza, pentru ca s-au adus modificari proiectului initial."Asteptam…

- Bicicliștii au ajuns joi dupa-amiaza și la Timișoara, din direcția Baia Mare, urmand sa plece spre Arad. Au venit trei bicicliști in urbea de pe Bega, urmand ca cel de-al patrulea sa li se alature la Arad. Sportivii au reușit deja sa stranga banii necesari pentru ca Sarah, fetița de 3 ani,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat duminica, in judetul Galati, ca in luna august vor fi scoase la licitatie lucrarile de proiectare si executie a doua obiective majore de infrastructura, respectiv drumul expres Braila - Galati si drumul de centura al municipiului Galati, ambele urmand…

- Plata cu cardul, posibila in sfarșit in mijloacele de transport din Pitești. S.C. PUBLITRANS 2000 S.A, in colaborare cu Banca Comerciala Romana (BCR), va pune la dispozitia publicului calator o noua metoda de plata electronica, privind plata calatoriei pe baza de bilet. Plata se va efectua direct in…

- In organizarea Școlii Gimnaziale de Muzica „Filaret Barbu”, vineri și sambata, la Lugoj s-a desfașurat cea de-a VII-a editie a Concursului Internațional de Interpretare Pianistica „Clara Peia”. Competiția a reunit peste 100 de mici pianiști din Romania (Alba-Iulia, Ploiești, Slatina, Petroșani,…