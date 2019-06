Un grup de tineri inimoși din Ocna Mureș fac un apel de strangere de donații pentru sinistrații din Rachita, Pianu de Sus, Saliștea și Strungari, sate situate in sudul județului Alba și care au fost lovite, acum o saptamana, de o viitura care i-a lasat pe majoritatea localnicilor fara aproape nimic. Ei au fost ieri in zona, pentru a duce alimentele și hainele donate deja de oameni și au observat ca cei loviți de viitura ar mai avea nevoie de mobila, electrocasnice și alte lucrui necesare in gospodarie. ”Am fost ieri in localitațile afectate de inundații (Rachita, Pianu de Sus, Saliștea, Strungari),…