Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 in care reprezentanti ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar pentru conducerea statului roman din epoca in legatura cu situatia Tezaurului pe care BNR l-a trimis la Moscova in anii 1916 - 1917, se spune…

- Uniunea Europeana apara deseori institutiile democratice si statul de drept, atunci cand acestea sunt atacate peste granite, insa daca UE este serioasa in legatura cu apararea valorilor blocului comunitar, atunci ar trebui sa dea dovada de determinare si atunci cand aceste valori sunt sub asediu acasa,…

- Raportoarea speciala a ONU asupra executiilor extrajudiciare a afirmat joi ca detine "probe" care arata ca "uciderea" jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost "planificata si comisa de reprezentanti ai statului din Arabia Saudita", transmite AFP. Intr-un comunicat, Agnes Callamard,…

- Guvernul va actiona pentru respectarea valorilor europene, apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor, a statului de drept si a independentei justitiei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Executivului de la Bucuresti, Nelu Barbu. Reactia sa vine in urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu ocazia Anului Nou, in care indeamna romanii sa valorifice oportunitatea detinerii presedintiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019 pentru a dovedi ca "Romania este implicata, cu seriozitate, in consolidarea proiectului

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa construiasca impreuna urmatorul secol de existenta a Romaniei "cu mult curaj, implicare civica si atasament ferm fata de valorile statului de drept".

- Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a afirmat, duminica la TVR 1, ca, in momentul in care „devine eroul impotriva statului de drept”, Calin Popescu Tariceanu ar trebui sa le spuna romanilor ca Legile Macovei au fost date in perioada cand acesta era premier.„Despre domnul Tariceanu ce sa…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, s-a intalnit vineri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a preda simbloic presedintia Consiliului UE. Acesta l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru lupta privind statul de drept si democratia si a avertizat cu privire Ordonanta pentru masuri fiscale si consecintele…