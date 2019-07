Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. "In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…

- Ansamblul urbanistic multifuncțional Iulius este cea mai mare investiție in real estate din afara Bucureștiului, proiect unic care va gazdui și Iulius Congress Hall, centrul pentru evenimente festive, dar și corporate, cu parcare subterana dedicata și deschidere la cel mai mare parc suspendat…

- "Aceasta postare este in totala contradictie cu filosofia de viata prezenta in tarile nordice. Danemarca este una dintre cele mai civilizate tari din lume. A face glume pe seama vietii si libertatii unui om, care in momentul acesta este un inalt lider politic in Romania, lider ales, este total neobisnuit.…

- Un fugar cautat de poliția din Connecticut a ajuns la o ințelegere cu un polițist spunand ca se va preda autoritațile daca postarea de pe Facebook in care se anunța cautarea sa primește 15.000 de aprecieri. Jose Simms, in varsta de 29 de ani, despre care se crede ca este in New York, este cautat de…

- Extradarea lui Radu Mazare a fost subiect de ironii și glume in ultimele zile! Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a transmis, luni pe Facebook, ca UE a importat, anul trecut, 179.000 de kilograme de mazare din Madagascar, in valoare de peste 800.000 de euro. Postarea vine in contextul in…

- Cristian Socol, omul cu cifrele din spatele programului de guvernare al PSD, a impraștiat pe rețelele de socializare o postare care este hilara daca ne gandim ca este și cadru didactic la Academia de Studii Economice din București: ”Romania s a imprumutat peste 200 milioane euro la o dobanda de 0.21%…

- Traian Basescu scrie miercuri, într-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și premierul ungar Viktor Orban sunt doi politicieni „rataciti prin Europa” care, prin sfidarea summitului de la Sibiu, spera sa primeasca mai multa atentie decât reuniunea de joi a liderilor europeni.…