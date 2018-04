Stiri pe aceeasi tema

- Catolicii și protestanții celebreaza azi Invierea Domnului, Sfintele Paști, cu o saptamana inaintea Paștelui Ortodox. De la balconul central al Bazilicii Sfantul Petru, Papa Francisc a rostit traditionalul mesaj 'Urbi et orbi', transmis in direct la TVR2.

- Siria, Tara Sfanta, Peninsula Coreeana si Venezuela au fost mentionate de papa Francisc duminica mesajul sau traditional de Paste, inainte de binecuvantarea traditionala Urbi et Orbi. Vorbind din loggia bazilicii Sf. Petru, Suveranul Pontif a evocat "roadele pacii pentru intreaga lume, incepand cu Siria…

- Catolicii din intreaga lume sabatoresc astazi Invierea Domnului. La Vatican aseara a fost oficiat o slujba divina speciala. In timpul serviciului divin, Suveranul Pontif a botezat opt adulti din Albania, Nigeria, Peru si Statele Unite.

- Pentru doua miliarde de romano-catolici si protestanti din toata lumea este Paștele. In predica din ajunul Invierii, Suveranul Pontif i-a incurajat pe toti credinciosii sa-si depaseasca temerile si sa sfideze conventionalul.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, alaturi de sotia sa Carmen, la slujba de Inviere de la biserica parohiala romano-catolica „Sfanta Treime“ din Sibiu. La iesirea de la slujba, dupa 3 ore, seful statului le-a transmis urari de bine romanilor care sarbatoresc Pastele si celor care serbeaza Floriile.

- In mesajele pascale transmise de reprezentantii diferitelor confesiuni crestine cu ocazia Solemnitatii Invierii Domnului nostru Isus Cristos, putem retine adesea o dorința comuna, subliniata de toti: aceea ca impreuna, Rasaritul si Apusul, intreaga crestinatate, sa celebreze la aceiași data aceasta…

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Papa Francisc s-a deplasat la Regina Coeli, inchisoarea din Roma unde a spalat picioarele detinutilor spunandu-le: Astazi eu sunt ambasadorul lui Iisus printre voi pentru a face ceea ce ne-a invațat.

- Cele patru tari, care coopereaza in cadrul asa-zisului "Format Normandia" pentru a incerca sa puna capat acestei crize, au salutat totodata acordul partilor aflate in conflict de a consolida armistitiul pentru perioada Pastelui, incheiat la 23 martie si care va intra in vigoare la 30 martie, a adaugat…

- Danielle Collins este prima jucatoare din istoria turneului de la Miami ajunsa din calificari pana in semifinale. Jucatoarea americana in varsta de 24 de ani a reușit o performanța senzaționala. Ea a eliminat-o in sferturile de finala pe compatrioata sa Venus Williams, numarul 8 mondial, in doua seturi,…

- In plina ascensiune a islamismului, cand sute de mii de muslmani au invadat Europa, Arhiepiscopul de Canterbury, liderul Bisericii Anglicane, a declarat ca poarta discutii cu Papa Francisc si Patriarhul Tawadros...

- Ce conteaza cu adevarat in viata? Acest mesaj atat de frumos care s-a viralizat pe internet i-a fost atribuit Papei Francisc, dar nu exista dovezi in acest sens caci pe paginile sociale ale Papei Francisc sau pe site-urile oficiale ale Vaticanului acesta nu este confirmat ca fiind scris de Papa insusi.…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Trump si Putin vor discuta de asemenea despre Coreea de Nord, Ucraina si Siria, „printre multe altele", a spus presedintele american. Putin a castigat duminica alegerile prezidentiale din Rusia, el incepand un nou mandat de sase ani la conducerea tarii. Cel mai apropiat competitor al sau la alegeri…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), context in care seful diplomatiei romane a pledat pentru mentinerea atentiei si sprijinului UE, astfel incat procesul de implementare a Acordului de Asociere/Acordului de Liber Schimb…

- Rusia urmareste doua proiecte de federalizare in Europa, pentru Republica Moldova si pentru Ucraina, a declarat joi analistul Vladimir Socor, la dezbaterea organizata de Fundatia Universitara a Marii Negre cu tema "Moscova nu crede in lacrimi. Dar nici America. Cum va arata frontiera estica a Romaniei?''.…

- Cantareața Anda Adam i-a lansat o povocare fostului ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav, la emisiunea pe care acesta o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Anda Adam și Victor Slav au format un cuplu ani de zile, insa cand toata lumea se aștepta ca aceștia sa ajunga la altar s-au…

- Noul cadru instituțional al inițiativei Parteneriatul Estic (PAE) a fost lansat luni, 12 martie, la Bruxelles in prezența oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și Statele Membre ale UE.

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Nou acord de cooperare militara intre Grecia si Romania Foto: MApN. Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Republica Elena, Panos Kammenos, au semnat, astazi, la Bucuresti, un acord ce va permite identificarea si fructificarea unor noi oportunitati de colaborare militara între…

- Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA), care s-a lansat joi, isi propune sa fie o miscare la nivel national, de constientizare si de reprezentare, a declarat, pentru AGERPRES, Cristina Chiriac, presedintele Federatiei. "Initial am pornit la drum ca in seara aceasta o sa lansam Federatia…

- Dieta daneza. Perfecta pentru primavara Dieta daneza este o dieta de 13 zile care iti schimba metabolismul, si efectul ei dureaza aproximativ doi ani. Meniul de 13 zile al dietei daneze: Ziua 1: Dimineata: Cafea + 1 cub de zahar Pranz: 2 oua fierte tare + 400 gr de spanac + 1 rosieSeara:…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Filosoful Mihai Sora a lansat sambata un apel pentru "adoptarea" unui pesedist, pentru a-i "elibera" pe simpatizantii partidului de guvernamant de "gandirea captiva". Mesajul a fost apreciat de simpatizantii filosofului, care l-au distribuit masiv pe Facebook, insa ideea nu este tocmai originala.…

- Un oficial american sustine ca marina americana isi va intensifica prezenta in Marea Neagra pentru a contracara ofensiva tot mai crescuta a Rusiei in zona, mai ales dupa ce Federatia Rusa a anexat Crimeea in 2014. Sambata, distrugatorul USS Carney a ajuns in Marea Neagra si s-a alaturat navei…

- Prim-ministrul Pavel Filip efectueaza, în perioada 16-18 februarie a.c., o vizita de lucru în Bavaria, Republica Federala Germana, unde va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen. Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii.Timp de o ora, cei doi au discutat despre Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Calatoria lui Erodgan la Vatican este prima vizita a unui presedinte turc in ultimii 59 de ani. Aproximativ 3.500 de membri ai fortelor de ordine au fost mobilizati pentru a asigura securitatea in timpul vizitei liderului de la Ankara.Totusi, un protest organizat de o asociatie kurda din…

- Joi dimineata, incepand cu ora 10.00, la sala Dobrogea a Consiliului Judetean a avut loc o sedinta de informare pe tema Programului Operational Comun Romania ndash; Ucraina 2014 2020 despre apelurile de prioecte 1 HARD I 2 ndash; SOFT , eveniment la care au participat si presedintele Consiliului Judetean…

- Partida Romania - Canada, care se va desfasura pe 10 si 11 februarie in primul tur al Grupei Mondiale II, pare una disproportionata! Simona Halep si compania nu vor intalni cele mai bune jucatoare ale "frunzei de artar", dupa ce principalele doua rachete din echipa adversa au spus pas. …

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…

- Generalul rus care a fost ucis anul trecut in Siria, a fost anterior comandantul unei unitati militare importante a separatiștior din sud-estul Ucrainei, susține Reuters, care citeaza sursele sale. Este vorba despre comandantul cu apelativul ”Tuman”, care in Donbas folosea numele de „general Primakov”.…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson si ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat, miercuri, la telefon, despre situatiiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina, a anuntat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, informeaza News.ro.

- Secretarul de stat American Rex Tillerson si ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat, miercuri, la telefon, despre situatiiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina, a anuntat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat. “In ceea ce priveste Siria, cei doi au discutat…

- Grupul insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG) a transmis ca armata turca a lansat aproximativ 70 de obuze de artilerie spre localitati kurde din regiunea Afrin. Administratia Recep Tayyip Erdogan a confirmat inceperea operatiunii militare asupra regiunii siriene Afrin. "Operatiunea…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Anul trecut, Pastele ortodox si cel catolic au fost sarbatorite la aceeasi data. In 2018, va fi o distanta de o saptamana intre cele doua sarbatori. Astfel, Pastele catolic va pica pe 1 aprilie, iar Pastele ortodox pe 8 aprilie. Calcularea datei Sarbatorilor Pascale tine de doua fenomene naturale, unul…

- Distrugatorul american USS Carney, una dintre cele mai performante nave de razboi ale Marinei americane, a intrat in Marea Neagra unde participa la exerciții militare. USS Carney este o nava de lupta care staționeaza la baza Statelor Unite din Rota, Spania. Acolo mai sunt alte trei distrugatoare identice,…